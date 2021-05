So hat der Schlaganfall das Leben von Rita und Bernd Rummrich aus Gifhorn verändert

Gifhorn

Vorsorge, Folgen, Nachsorge: Das Thema Schlaganfall steht am 10. Mai bundesweit mit weit vorne im öffentlichen Interesse. Die AZ hat mit einem Betroffenen gesprochen. Der Gifhorner Bernd Rummrich erlitt 1995 und 1996 je einen Schlaganfall – und erzählt, wie das sein und das Leben seiner Familie verändert hat.

Die Gifhorner Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Seit 26 Jahren gibt es in Gifhorn eine Schlaganfall-Selbsthilfegruppe. In diesem Jahr ist das Thema des bundesweiten Aktionstages am Montag, 10. Mai, „Isolation und Einsamkeit. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Schlaganfall Gifhorn treffen sich in der Regel einmal im Monat zum Austausch. Seit Monaten aber besteht wegen Corona nur noch telefonischer Kontakt zu den aktiven Mitgliedern, persönliche Treffen sind derzeit durch die Pandemie nicht möglich. Für Personen die sich für die Selbsthilfegruppe interessieren, bieten diese ein telefonisches Beratungsangebot: Für Informationen und Fragen können Interessierte gerne jeden Tag in der Zeit von 18 bis 21 Uhr unter Tel. (0 53 71) 55 486 anrufen oder sich per E-Mail an br.rummrich@t-online.de an die Gruppenleitung wenden.

Es passierte an einem Samstag Anfang Oktober 1995 im Harz bei einem Wochenendausflug mit Hund. Bei einer Pause auf dem Hotelbett nahm Rummrich an, dass sein bein eingeschlafen sei. Bei einem späteren Spaziergang hatte er dann aber Gehprobleme. Damals war er 42 Jahre alt, seither ist er halbseitig links gelähmt.

Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an

„Der Gedanke an einen Schlaganfall war schon da, aber erst Montag kam mein Mann ins Krankenhaus“, erzählt Rita Rummrich. Vorher hatte er noch den Rasen gemäht, war dabei immer im Kreis gelaufen. Das war am 2. Oktober, am 3. Oktober war Feiertag, erst am Mittwoch kam Bernd Rummrich „in die Röhre“ zur Untersuchung. „Da war es schon zu spät“, erzählt er, denn bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an.

Sechs Wochen Reha folgten, im Januar 1996 dann der zweite Schlaganfall. Bernd Rummrich ging es im Vergleich zu vielen anderen Betroffenen noch gut, er wollte unbedingt weiter arbeiten. „Da waren ja auch diese Existenzängste“, sagt seine Frau. Nach einem Jahr erst realisierte er, dass daraus nichts mehr werden, dass er Frührentner würde. „Da ist er zusammengebrochen.“

„Mir war alles egal“

Ein Stück Normalität: Bernd Rummrich erlitt 1995 und 1996 je einen Schlaganfall. Heute findet er Erfüllung in seiner Garten-Eisenbahn. Quelle: Privat

Freunde verabschiedeten sich, nur vier blieben dem Paar treu. „Ich hab jeden Tag vor dem Fernseher zugebracht, hab mir jeden Mist angesehen. Mir war alles egal“, gesteht Bernd Rummrich. Seine Frau wollte oft von der Arbeit nicht nach Hause kommen, ging sogar zur Eheberatung, so groß war die Belastung, oft gab es Streit. „Ein Schlaganfall betrifft die ganze Familie. Das Leben verändert sich, Pläne und Wünsche sind mit einem Schlag dahin“, sagt seine Frau.

Eine Reha in Wilhelmshaven brachte die Wende – da hatte das Paar bereits seit mehreren Jahren mit den Folgen des Schlaganfalls zu kämpfen gehabt. „Ich durfte endlich meine Wut rauslassen, Teller und Tassen gegen die Wand werfen. Vorher wurde nur mein Körper behandelt, dort dann endlich ich als Mensch, mit meinen Gefühlen und Gedanken“, erzählt Bernd Rummrich. Selbst mit den Ärzten habe er sich angelegt: „Ich war schließlich in der Klinik, um wieder klar zu kommen. Es ging um mich, nicht um sie.“ Als seine Frau ihn abholte, war ihre Reaktion: „Du bist ja ganz anders.“

Inzwischen gibt es wieder so etwas wie „Normalität“ im Hause Rummrich, auch wenn beide weiter auf vieles verzichten müssen. Das Paar engagiert sich in einer Selbsthilfegruppe, leitet sie seit 2008 sogar, Bernd Rummrich wurde 2020 von der Deutschen Schlaganfall-Hilfe für den Motivationspreis nominiert. Es gibt Urlaubsreisen, zum Beispiel nach Dänemark, in die Normandie, die Hurtigruten. Und dann ist da noch die Garten-Eisenbahn von Bernd Rummrich. Wenn er von seinem Hobby erzählt, davon, dass man „etwas zu tun haben muss und nicht nur den ganzen Tag meckern kann“, davon, wie Kinder und Nachbarn kommen, um die von ihm gebaute Miniaturwelt zu bestaunen, dann ist es fast, als habe es seine Schlaganfälle nie gegeben.

„Jeder Schlaganfall ist dringend behandlungsbedürftig“

„Jeder Schlaganfall ist ein lebensbedrohlicher Notfall und sofort dringend behandlungsbedürftig“,sagt Dr. med. Oliver Schuster. Der Chefarzt der Abteilung für Neurologie am Helios Klinikum Gifhorn appelliert zum bundesweiten „Tag gegen den Schlaganfall“ am 10. Mai an die Bevölkerung, eine notwendige Behandlung keinesfalls aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Denn je früher Betroffene medizinisch versorgt werden können, desto besser stehen die Chancen, dass sie durch den Schlaganfall keine bleibenden Schäden davontragen. In der AZ gibt Dr. Schuster Tipps, wie man einen Schlaganfall erkennen kann sowie zur Vorsorge, um das Schlaganfall-Risiko zu senken.

Warnzeichen kündigen Schlaganfall an

Dr. Oliver Schuster Quelle: Helios

Bei vielen Patienten kündigt sich ein Schlaganfall durch bestimmte Warnzeichen an. „Die meisten der typischen Schlaganfall-Symptome sind für die Betroffenen nicht mit Schmerzen verbunden. Das führt leider dazu, dass viele Patienten erstmal abwarten, bevor sie ärztliche Hilfe suchen“, weiß Dr. Oliver Schuster. Das sei aber fatal: „Beim Verdacht auf einen Schlaganfall ist es wichtig, sofort die 112 anzurufen und die Vermutung gegenüber dem Mitarbeiter der Leitstelle zu äußern.“

Zu den wichtigsten Symptomen, an denen sich ein Schlaganfall erkennen lässt, zählen eine plötzlich auftretende einseitige Lähmung und Taubheitsgefühle in Arm, Bein oder Gesicht, Sehstörungen wie verschwommenes, doppeltes oder eingeschränktes Sehen, Sprach- und Sprachverständnisstörungen, Schluckstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel und Gangunsicherheiten sowie plötzlich einsetzende, extreme Kopfschmerzen, die zum Teil mit Übelkeit einhergehen. „Um den Verdacht auf einen Schlaganfall zu überprüfen, können auch medizinische Laien den sogenannten FAST-Test anwenden“, sagt der Chefarzt. FAST steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprechen) und Time (Zeit).

„Bitten Sie den Betroffenen, zu lächeln“

„Bitten Sie den Betroffenen, zu lächeln. Hängt dabei ein Mundwinkel einseitig herab, kann das ein Anzeichen für einen Schlaganfall sein. Bitten Sie den Betroffenen, beide Arme zu heben. Bei Lähmungserscheinungen hängt ein Arm tiefer, sinkt herab oder dreht sich. Bitten Sie den Betroffenen, einen einfachen Satz nachzusprechen. Gelingt das nicht oder klingt die Sprache verwaschen, kann das auf einen Schlaganfall hindeuten. Ab jetzt zählt jede Minute. Rufen Sie sofort die 112 an!“

Schlaganfall: Dritthäufigste Todesursache in Deutschland Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, sollte nicht unterschätzt werden. Alleine in Deutschland erleiden jedes Jahr bis 280 000 Menschen einen Schlaganfall – alle zwei Minuten ein Vorfall. Etwa 63 000 Menschen sterben deutschlandweit an den Folgen. Schlaganfälle sind damit die dritthäufigste Todesursache in Deutschland – nach anderen Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Krebs und vor Atemwegserkrankungen. Mediziner erwarten, dass diese Zahlen in den kommenden Jahren steigen werden. Konkrete Zahlen für den Landkreis Gifhorn sind schwer zu ermitteln. Denn je nach Wohnort und gesundheitlichem Zustand werden Schlaganfallpatienten nicht nur im Gifhorner Helios Klinikum eingeliefert, sondern auch in näher gelegenen Kliniken in den Nachbarkreisen – denn jede Minute zählt. In Braunschweig und Wolfsburg gibt es zudem spezielle Schlaganfallstationen, sogenannte Stroke Units. Mehr als 80 Prozent der Schlaganfallpatienten sind älter als 60 Jahre. Aber auch Kinder können bereits einen Schlaganfall bekommen. 20 Prozent der Betroffenen sterben innerhalb der ersten vier Wochen nach dem Schlaganfall, fast 40 Prozent sind es im ersten Jahr nach dem Vorfall. Schlaganfälle werden in acht von zehn Fällen durch plötzlich auftretende Durchblutungsstörungen im Gehirn (Verstopfung eines Blutgefäßes durch ein Blutgerinnsel oder eine Verkalkung) verursacht. In den übrigen Fällen sind Blutungen im Gehirn verantwortlich. Durch die mangelnde Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen sterben bereits nach kurzer Zeit Nervenzellen im Gehirn ab – das kann bei zu später Behandlung zu Beeinträchtigungen führen. Schlaganfälle sind die häufigste Ursache für Behinderungen bei Erwachsenen.

Bis der Rettungsdienst vor Ort ist, sollte man den Betroffenen nicht alleine lassen, ihn beruhigen und mit ihm sprechen. „Auch, wenn es gut gemeint ist: Dem Patienten auf gar keinen Fall etwas zutrinken oder zu essen geben. Durch den Schlaganfall kann das Schlucken beeinträchtigt sein, so dass der Betroffene im schlimmsten Fall ersticken könnte“, erklärt Schuster.

70 Prozent der Vorfälle sind vermeidbar

Doch eigentlich muss es erst gar nicht zum Schlaganfall kommen. Experten schätzen, dass rund 70 Prozent der Vorfälle vermeidbar wären. Zu den häufigsten beeinflussbaren Risikofaktoren für einen Schlaganfall zählen Bluthochdruck, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Fettstoffwechselstörungen und Herzerkrankungen. Einige davon – wie Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht – lassen sich durch Änderungen in der Lebensweise minimieren, andere – wie Krankheiten – durch medizinische Behandlung.

Von Thorsten Behrens