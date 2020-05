So hält die Digitalisierung Einzug in Gifhorns Gastronomie

Präsenz auf Online-Plattformen, schnelles Internet in jedem Hotelzimmer oder Tischreservierungen per Mausklick: Die Digitalisierung ist auch in der Hotel- und Restaurant-Branche im Landkreis Gifhorn auf dem Vormarsch. Dehoga-Kreisvorsitzender Armin Schega-Emmerich ruft die Gastronomen dazu auf, die Zukunftschancen zu nutzen.