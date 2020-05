Drei Schulformen, drei Konzepte: An der Freiherr-vom-Stein-Schule läuft viel über die Homepage, die IGS Wittingen verschickt online Aufgaben. Das Meiner Philipp-Melanchthon-Gymnasium geht am weitesten: Es hat den kompletten Stundenplan ins Internet verlegt. Drei Lehrer haben uns berichtet, wie das Homeschooling in Zeiten von Corona funktioniert.