So erlebt der Gifhorner Musiker Volker Schlag Corona: „Viel Solidarität, aber auch viel Hass“

Keine Veranstaltungen mehr, keine privaten Feiern im Saal, Mieter machten pleite und zogen aus: Der erste Lockdown traf den Gifhorner Kultbahnhof hart. Musiker und Mitbetreiber Volker Schlag hat im vergangenen halben Jahr trotzdem nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Warum, erzählt er in der AZ-Serie „Corona & ich“ – und auch, was er von Corona-Leugnern hält.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

„In den Köpfen der Menschen hat sich viel verändert. das beschäftigt mich sehr“, sagt Schlag. Angefangen habe es mit viel Solidarität. „Da wurde auf den Balkonen geklatscht für die, die alles am Laufen hielten. Ich dachte, da passiert was Schönes.“ Doch dann sei die Stimmung gekippt. „Was dann kam, kann ich gar nicht nachvollziehen.“

Mecker-Videos gegen Corona-Leugner sorgen für Hass-Kommentare

Schlag machte Mecker-Videos gegen all diejenigen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten wollten. Denn ein schnelles Ende der Pandemie liegt in seinem persönlichen Interesse – damit der Kultbahnhof wieder seinen geordneten Betrieb aufnehmen kann. Die Videos postete er in den sozialen Netzwerken. „Unfassbar, wie das durch die Decke ging. Mir ist so viel Hass entgegengeschlagen, von Beschimpfungen bis hin zu Bedrohungen.“ Eine Frage aber habe ihm niemand beantworten können – oder wollen: „Aus welchem Grund sollte sich ein Staat selbst durch einen solchen Lockdown kaputt machen wollen?“ Natürlich könne man skeptisch sein, was manche Regeln angehe, aber dennoch sollte man sie umsetzen. „Man schützt andere. Ich kann nicht nachvollziehen, warum so viele Menschen das nicht wollen.“

Inzwischen hat sich Schlag selbst eine „Facebook-Kur“ auferlegt: „Ich lese keine Kommentare mehr und reagiere nicht mehr darauf. Mit manchen Leuten kannst du ohnehin nicht reden. Davon will ich mich aber nicht runterziehen lassen.“ Man dürfe sich nicht aufgeben, sonst sei das Leben schnell kaputt.

„Mehr will man in solchen Zeiten ja auch gar nicht.“

Das wolle er auch nicht in Sachen Kultbahnhof. „Von unseren vier Standbeinen sind drei weggebrochen: private Feiern, Veranstaltungen, Vermietungen an andere Unternehmen.“ Nur die Musikschule konnte weitermachen. „Unsere Schüler sind toll, die haben zu uns gehalten. Wir hatten so wenig Kündigungen wie nie. Das hat gereicht, damit unsere Mitarbeiter und die Dozenten ihre Mieten bezahlen konnten und einen vollen Kühlschrank hatten. Mehr will man in solchen Zeiten ja auch gar nicht, da muss man Abstriche machen.“ Umgestellt wurde der Unterricht auf Online-Angebote, Dozenten und Schüler zogen an einem Strang. „Diese Solidarität war positiv. Dafür haben die Beteiligten meine Achtung, und ich kann ihnen nur danken.“ Das gelte auch für die Käufer der Solidaritätstickets, die so den Kultbahnhof im ersten Lockdown unterstützt hatten.

Angesichts des jetzigen zweiten Lockdowns den Kopf in den Sand stecken? „Vielleicht mal einen Tag, um ihn mal klar zu bekommen“, sagt Schlag. Dann aber müsse man wieder kreativ werden, wie beim ersten Lockdown. „Wir sind Kreative, davon leben wir.“ Man müsse Ideen entwickeln wie die drei oder vier Open-Air-Veranstaltungen im Sommer. „Das hat den Künstlern gut getan – und das Publikum war glücklich. Wir haben gemerkt, das da was gefehlt hat.“ Und Schlag ist sicher: „Wenn wir Corona irgendwann besiegt haben, werden wir viel aus dieser Krise gelernt haben.“

Von Thorsten Behrens