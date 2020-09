Gifhorn

Der 1. Virtuelle Lauftag des VfR Wilsche-Neubokel war ein voller Erfolg – 112 Läufer beendeten ihre Strecke und trugen zu einer gelungenen Veranstaltung bei. „Die Corona-Maßnahmen machen uns aktuell den Erhalt des sportlichen Charakters und der Freude am Laufsport in gewohnter Form unmöglich. Wir gehen deshalb erfolgreich neue Wege“, zieht Laufspartenleiter Stefan Hölter Fazit. Da der Gifhorner Lauftag im März aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, veranstaltete der VfR nun einen virtuellen Lauftag. Auch um die Gesundheit der Läufer, Helfer und Zuschauer zu schonen.

Die Teilnehmer konnten sich im Internet für eine der verschiedenen Laufkategorien anmelden und frei entscheiden, wo sie ihre Strecke ablaufen. So wurde an vielen unterschiedlichen Orten gelaufen, gewalkt und geradelt: In Hamburg, Berlin, Leipzig sowie Duisburg und Gelsenkirchen. Alex Burkart lief seinen Halbmarathon außerhalb Deutschlands, in der ukrainischen Stadt Saporischschja. Dabei war die Ausfallquote noch nie so gering: Dass 93 Prozent aller Läufer an ihrem Ziel ankamen und ihre Ergebnisse meldeten, bedeutet einen neuen Rekord.

Einmal bis zum Tetzelstein laufen – ein alter Traum von Arne Duncker

Virtueller Lauftag: Arne Duncker (v.l.) lief mit Stefan Hölter, Henry Härtinger und Uwe Evers zum Tetzelstein. Quelle: VfR Wilsche-Neubokel

Arne Duncker aus Meine erfüllte sich dabei zu seinem Geburtstag einen 30 Jahre alten Traum: von der Haustür bis zum Tetzelstein im Elm laufen. Auf dem mehr als 45 Kilometer langen Laufweg begleiteten ihn Stefan Hölter, Uwe Evers und Henry Härtinger. Am Gipfelkreuz des Eilumer Horns nahmen sie feierlich die Zwischenzeit für die Marathonwertung – fünf Stunden und zwölf Minuten sicherten ihnen den ersten Platz. Siegerin des Marathons wurde Maren Otte mit etwas mehr als viereinhalb Stunden Laufzeit.

Die drei Platzierten beim Fünf-Kilometer-Lauf

Die fünf Kilometer spulte Nicola Streit in knapp 22 Minuten ab und sicherte sich so den ersten Platz unter den Damen. Auf Platz zwei folgt Jennifer-Vanessa Müller von VW-Running IT. Sie brauchte knapp 24 Minuten und war damit elf Sekunden schneller als Vivien Belde vom VfR Wilsche-Neubokel.

Bei den Herren gewann Dennis Gerdau vom VfL Wolfsburg das Segment fünf Kilometer. 18 Minuten und 34 Sekunden benötigte er für die Strecke und war damit mehr als eine Minuten schneller als der Zweitplatzierte Jens Stampnik vom PSV Bernburg. Auch bei den Herren belegte der VfR Wilsche-Neubokel den dritten Platz, Fabian Krüger lief die Distanz in unter 20 Minuten.

Die Ergebnisse vom Halbmarathon

Vom Team LG Ultralauf stammt die Gewinnerin des Halbmarathon Sabrina Wojahn, die nach 102 Minuten ins Ziel kam. Ines Roessler vom VfB Fallersleben belegt den zweiten Platz. Dahinter folgt Britta Holzberg vom Behinderten Sportverein Celle.

Andreas Busse bewältigte den Halbmarathon in einer Stunde und 35 Minuten. Somit war er 80 Sekunden schneller als Andreas Freise vom VfR Wilsche-Neubokel. Den dritten Platz ergatterte sich Marcus Lohmann vom Blau-Weiß Filsum.

Manche waren mit Fahrrädern und zu Fuß unterwegs

Sieger des Bike&Run Marathons wurde das Team MSV Duisburg um Anja und Marc. Der erste Platz des Bike&Run Halbmarathons geht an Familie Harms.

Von Hinnerk Jordan