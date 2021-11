Kreis Gifhorn

Mut- und Ratlosigkeit, gepaart mit Wut und Verständnislosigkeit: Die 2G-plus-Regelung zur Warnstufe 2 ab Mittwoch bringt die Gastronomie im Kreis Gifhorn auf die Palme. Die Wirte befürchten, dass ihnen die Gäste wegbleiben. Die wollten nämlich nicht stundenlang in Warteschlangen vor Testzentren stehen, nur um einen Cappuccino zu trinken oder zu Abend zu essen. Viele Betriebe werden wohl schließen.

Wieder einmal steht das Telefon von Albert Harder nicht still. Eben habe er einen Anruf von einem Bistrobetreiber aus Wittingen gehabt, so der Kreisgeschäftsführer des Dehoga-Gaststättenverbandes. „Täglich testen gehe ich nicht“, habe dieser seine Stammkunden zitiert. „Wenn 2G-plus kommt, weiß ich, dass etliche Betriebe dicht machen werden.“

Schlangen vor den Testzentren: Wer will hier extra für einen Cappuccino oder eine Portion Spaghetti anstehen? Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Auch Dehoga-Kreisvorsitzender Karlheinz Brunck bekommt ständig Anrufe, meistens von Gästen. Doch Antworten muss er ihnen oft schuldig bleiben. „Es gibt keine Planungssicherheit. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können den Gästen keine Antwort geben.“ Geimpft oder genesen und dennoch einen Test vorlegen müssen: „Bei uns gibt es nördlich von Wesendorf nicht mal ein Testzentrum.“

Die Masken auch am Tisch tragen und nur zum Nippen am Glas lüften? „Wenn das so ist, ist das für uns der Tod“, sagt Mark Zierold, Betreiber des Alt Gifhorns. „Das ist ein versteckter Lockdown.“ Er werde seine Kneipe wohl bis auf Weiteres schließen. So wie es Kollegen auf ihren Homepages und Soziale-Medien-Kanälen bereits ankündigen. Er werde seine Leute nicht draußen in der Kälte Gäste testen lassen.

Konsequenzen aus 2G-plus: Viele Kneipen werden wohl schließen. Quelle: dpa Archiv

Erst am Testzentrum Schlange stehen, dann in die Kneipe? Acht bis neun von zehn Gästen wollen sich nicht testen lassen, sagt Holger Hirsch vom H1. „2G-plus ist für die Gastronomie tödlich.“ Sein Vorteil, weshalb er das H1 nicht schließen will: sein Glühwein-Ausschank draußen vor der Kneipe als Außengastronomie mit lediglich 2G, also ohne Test. Wenn nicht noch eine strengere Notbremse komme, laufe das noch bis 23. Dezember. „Es wurde bisher gut angenommen.“

Brunck klingt langsam resigniert. Er wünscht sich schon eher einen echten Lockdown und klare Vorgaben dazu, sodass die Betriebe wenigstens wieder einen Außer-Haus-Verkauf auf die Beine stellen könnten. Das wäre schonmal was angesichts gefüllter Lager. Die Sorgen um das Personal bleiben derweil. „Das hat ja auch keine Perspektiven.“ Und würde in anderen Branchen gern genommen.

Ungewissheit im Friseur-Studio Lassen sich die Kundinnen und Kunden noch Haare schneiden, oder bleiben sie lieber weg angesichts langer Schlangen vor Corona-Schnellteststellen? „Das weiß ich nicht, ich bin kein Hellseher“, sagt Sven Bäse zur 2G-plus-Regelung in Friseursalons. Die Befürchtung, dass weniger Kunden kommen, sei „auf jeden Fall“ da. „Geh mal durch Gifhorn, die Schlangen vor Testzentren sind endlos.“ Er sei kein Virologe, glaube aber nicht, dass 2G-plus jetzt noch die Pandemie aufhalten werde. Es hätte bundeseinheitlich und vor allem früher geregelt werden müssen. „Alles ein bisschen spät jetzt.“ Er ärgert sich über Massenveranstaltungen wie Karneval und volle Fußballstadien. „Das ist total außer Kontrolle geraten.“

Gastronomen haben auch wieder finanzielle Sorgen

Auch finanzielle Fragen treiben die Wirte nun wieder um. Sie befürchten auf Kosten sitzen zu bleiben, wenn sie von sich aus mangels lohnenden Geschäfts schließen und nicht gezwungenermaßen durch einen offiziellen Lockdown. Doch das sieht Hirsch, der auch als Steuerberater arbeitet, nicht so kritisch. „Die Überbrückungshilfe deckt das ab.“ Zumindest für betriebliche Kosten, privat müsse man allerdings auf Hauptjob, Rücklagen oder Hartz IV zurück greifen. „Es ist eine ungewisse Lage.“

Dehoga-Geschäftsführer: Impfpflicht hätte längst greifen müssen

Harder ist stinksauer, nicht erst seitdem er die jüngsten Talkshows gesehen habe. „Für mich ist das ein Unding, was sich Politiker und Juristen rausnehmen“, schimpft er. Die Wissenschaftler hätten vor Monaten schon gewarnt. Aber auf sie werde zu wenig gehört. Mit einer höheren Impfquote durch eine frühzeitige konsequente Kampagne oder eben Pflicht wären jetzt die Gaststätten voller und die Kliniken leerer. Ihm fehle in der Politik der Mut, der Bevölkerung strengere Maßnahmen zuzumuten.

Von Dirk Reitmeister