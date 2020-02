So diskutieren AZ-Leser über die Erhöhung der Parkgebühren

Gifhorn

Selten haben die AZ-Leser so intensiv und leidenschaftlich über ein Thema diskutiert wie über die Verdoppelung der Parkgebühren in der Innenstadt. Pro und Contra prallen aufeinander. Viele befürchten, dass weniger Besucher und weitere Leerstände die Folge der Erhöhung sein könnten.

Wird Gifhorn zur Geisterstadt ?

„Es dauert nicht mehr lange und Gifhorn ist eine Geisterstadt“, befürchten gleich mehrere Facebook-Nutzer. Warum? Weil der Besuch der Innenstadt durch höhere Parkgebühren unattraktiver werde. Die Folge: noch mehr Leerstände – und davon gebe es ohnehin schon zu viele. Stimmt nicht, meint ein anderer User. Verglichen mit anderen Städten in der Umgebung gebe es in Gifhorn wenig Leerstände und auch eine geringe Fluktuation bei den Geschäften. Zudem seien die Parkgebühren in Gifhorn auch nach der Erhöhung vergleichsweise niedrig.

Lesen Sie auch:

Vorwurf: Erhöhung vertreibt die Besucher

„Die Politiker machen es noch schlimmer, als es schon ist“, meint dennoch ein weiterer AZ-Leser. Andere stimmen ihm zu: Die Gebührenerhöhung sei der falsche Weg, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Vielmehr fände die Politik immer eine Lücke, „um dem Bürger noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen“. Und das treibe immer mehr Besucher in die Nachbarstädte.

Argumente für die Erhöhung

Die Fahrt nach Braunschweig, Wolfsburg oder Celle kostet aber auch Geld, entgegnet ein Facebook-Nutzer. Deshalb könne man lieber gleich in Gifhorn bleiben und den heimischen Einzelhandel stärken. Und überhaupt. Wer das Geld habe, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, könne sich auch die paar Cent mehr für die Parkgebühr leisten. Die Gebühren seien das letzte Mal vor der Euro-Umstellung erhöht worden, und die Parkflächen müssten ja auch in Ordnung gehalten werden. „Was für Trotzreaktionen wegen einem Euro“, wundert sich ein anderer. Die Erhöhung sei längst überfällig, sagt ein Dritter.

Vorschlag: Mehr Fahrradparkplätze

Ein Einzelhändler appelliert an die Gifhorner: „Es wird immer gesagt, die Innenstadt muss mehr belebt werden und dann liest man sowas.“ Natürlich sei es einfacher, im Internet zu bestellen. Aber was passiere, wenn plötzlich alle Händler verschwunden sind? Und eine AZ-Leserin fragt: Was passiert eigentlich mit den Einnahmen? Werden damit ein Fahrradparkhaus oder zusätzliche Fahrradparkplätze finanziert?

Von Christian Albroscheit