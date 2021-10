Kreis Gifhorn

Die Südheide Gifhorn bekommt immer mehr Bedeutung als Ausflugs- und sogar Urlaubsregion. Die Trends zum Radfahren und zum Urlaub im eigenen Land spielen dabei mit rein. Die Branche zieht ein entsprechendes Sommer-Fazit.

Wenn halb Deutschland in die Pedale tritt, freut das auch Hoteliers wie Armin Schega-Emmerich vom Deutschen Haus in Gifhorn. Radwanderer seien inzwischen der große Treiber im Übernachtungsgeschäft. „Die haben in den vergangenen Jahren schon ein großes Potenzial gebildet.“ Der durch die Corona-Pandemie angekurbelte Boom des Fahrradgeschäfts habe das noch verstärkt. So kann die Gastronomie- und Hotelbranche der Krise einen positiven Gesichtspunkt abgewinnen.

„Gute Auslastung“: Zumindest mit dem Sommer-Geschäft können Hotels wie das Deutsche Haus in Gifhorn zufrieden sein. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

„Wir haben eine gute Auslastung“, kann sich Schega-Emmerich so wenigstens über das Geschäft in der warmen Jahreszeit freuen. Im August habe sein Team bei mancher Anfrage sogar bedauernd den Kopf schütteln müssen.

Auch die Vermietung am Tankumsee habe immer wieder Absagen erteilen müssen – nicht nur weil sie wegen Corona nur 20 der 26 Einheiten der Ferienwohnungen und -häuser belegen konnte. Gefragt seien diese schon immer gewesen, sagt Geschäftsführer Marco Lansmann. „Dieses Jahr ist es schon extrem auffällig.“ Die Gäste kommen ihm zufolge aus ganz Deutschland.

Die Zahl der Buchungen hat zugenommen

Jörn Pache von der Südheide Gifhorn GmbH zieht ebenfalls ein positives Sommer-Fazit. 2018 habe es über das eigene Buchungssystem von Anfang Juni bis Ende September 359 Buchungen gegeben. Im ersten Corona-Jahr waren es 379, in diesem Jahr nun 412. Deutlicher sei der Anstieg bei den Umsätzen, nämlich von 77 000 auf 106 000, beziehungsweise 133 000 Euro – was an längeren Aufenthalten der Gäste liege. Denn der vom Landesamt für Statistik jeweils von Januar bis Juli gemessene Durchschnitt stieg von 2,5 in 2018 auf nun 3,2 Tage.

Wie geht es mit dem Tourismus weiter? Neue Trends, weniger Personal: Wie werden sich Tourismus und Gastronomie in der Südheide Gifhorn in den kommenden Jahren entwickeln? Jörn Pache von der Südheide Gifhorn GmbH sieht einen Wandel heraufdämmern. So rechnet er damit, dass sich Hotels auf weniger Geschäftskunden, dafür mehr Urlauber einstellen müssen. Weniger Geschäftsreisen, weil zum Beispiel viel mehr Konferenzen online ablaufen: „Man muss gucken, dass man diese Lücke dann füllt“, sagt Pache. Die Angebote mehr auf Urlauber ausrichten: Dazu müssten Betriebe nachhaltige regionale Speisen sowie Unterstell- und Lademöglichkeiten für Fahrräder anbieten. Denn der umweltbewusste Radwanderurlaub werde weiter boomen, glaubt Pache angesichts Lieferengpässe verursachender Verkaufszahlen bei Fahrrädern. Da müsse die Gastronomie am Ball bleiben. Doch so einfach dürfte der Wandel hier und da nicht zu vollziehen sein. Im Hotel Dierks von Karlheinz Brunck machten Urlauber über das Jahr gesehen vielleicht 20 Prozent aus. Der Trend zum Radfahren werde der Branche etwas bringen, so der neue Dehoga-Kreisvorsitzende. Doch für seinen Betrieb? Repke liege etwas ab vom Schuss, und an der B 244 gebe es noch keinen Radweg. „Das erzähle ich schon seit Jahren.“ Auch das Wanderwegenetz – etwa an der nahe gelegenen Schnuckenheide – müsse besser werden. Ihm fehle ein klassischer Wanderführer, wie ihn Kreis Celle und Naturpark Südheide hätten. „Da sind richtig schöne Touren drin.“ Als weiteres Problem sieht Gifhorns Hotelier Armin Schega-Emmerich den Fachkräftemangel. Das werde neue Konzepte zum Beispiel hin zur Selbstbedienung mit sich bringen, auf die sich die Gäste einstellen müssten.

Die Buchungszahlen der Südheide stellen laut Pache nur einen Bruchteil der Gesamtbuchungen dar, denn die meisten Gäste fragten bei den Unterkünften direkt an. Doch seine Zahlen seien ein guter Indikator dafür, dass es mit dem Tourismus aufwärts gehe. Was Pache nicht verwundert, denn der Kreis Gifhorn habe vieles zu bieten gerade für jene, die sich von Draußen-Angeboten angesprochen fühlen.

Zugpferde in der Südheide: Mit Tankumsee und Bernsteinsee hat die Region attraktive Ziele für Tagesausflügler und Urlauber. Quelle: Michael Franke/Lea Behrens Archiv

Wo die Südheide Gifhorn richtig punkten kann

Mit den riesigen Heideflächen bei Schneverdingen und am Wilseder Berg könnten Gifhorner Schweiz und Heiliger Hain nicht mithalten, räumt Pache ein. Doch. „Was die Natur angeht können wir punkten, weil wir vielfältiger sind.“ Die Südheide habe nämlich auch noch attraktive Ziele wie Tankumsee und Bernsteinsee, kanufähige Flüsse, Otterzentrum und Mühlenmuseum im Portfolio. Braunschweig und Wolfsburg seien mit ihren Kulturangeboten nur einen Heidschnuckensprung entfernt.

Auch Tagesausflügler sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Bedeutung misst Pache auch Tagesgästen bei. Deshalb werbe die Südheide im Umkreis von etwa 100 Kilometern um Besucher. Wenngleich er hier kaum mit Zahlen aufwarten kann, so doch mit Beobachtungen: Volle Eiscafés in der gut besuchten Fußgängerzone, zahlreiche Fahrräder mit Gepäcktaschen und jede Menge parkende Autos an den Heideflächen habe er immer wieder gesehen. Zwischen Mai und September habe man mehr als 50 Gästeführungen angeboten. Vor allem Heide-Wanderungen und Radtouren waren dabei gefragt. „Die waren immer ausgebucht.“

Von Dirk Reitmeister