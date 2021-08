So bewerten AZ-Leser die Amtszeit von Angela Merkel

Landkreis Gifhorn

Seit 2005 war Angela Merkel deutsche Bundeskanzlerin. Eine lange Zeit. Es soll sogar schon Kinder gegeben haben, die ihre Eltern gefragt haben, ob auch Männer Bundeskanzlerin werden können. Nach 16-jähriger Amtszeit mit diversen Höhen und Tiefen tritt sie am 26. September nicht wieder zur Wahl an. Um eine Einschätzung zur Amtsführung von Angela Merkel hatte die AZ ihre Leserinnen und Leser in der Online-Umfrage der Woche gebeten.

Sie ist die Rautenkanzlerin mit der mittlerweile vielfach kopierten Handhaltung und einem schier unerschöpflichen Fundus an farbigen Blazern. In den ersten vier Amtsjahren stand sie einer Großen Koalition vor, von 2009 bis 2013 einer Schwarz-Gelben, und in ihrer letzten Amtszeit war es wieder eine Große Koalition. Jetzt geht die 67-Jährige in Rente – auf die Frage nach der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Johns-Hopkins-Universität in Washington, was sie am Tag nach der Amtsübergabe machen werde, sagte sie, sie wolle erstmal nachdenken, „was mich so eigentlich interessiert“. Dazu hatte sie in den vergangenen 16 Jahren wenig Zeit.

Eine lange Liste von Krisen und Problemen

Die Finanzkrise 2008 mit Konjunkturpaketen, die unter anderem die Umweltprämie beinhalteten, zwei Jahre später die Eurokrise mit dem Hilfspaket für Griechenland, 2011 nach der Atomkatastrophe in Fukushima, Japan, die Ansage, bis 2022 aus der Atomkraft auszusteigen, 2013 die Flutkatastrophe an der Elbe, 2015 die hohe Zahl an Flüchtlingen, die nach Europa kamen, 2020 der Beginn der Corona-Pandemie und jetzt die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – es waren bewegte Zeiten.

Hat Angela Merkel uns gut durch diese Zeiten geführt? Diese Frage hatte die AZ ihren Leserinnen und Lesern in einer – nicht repräsentativen – Umfrage gestellt, 348 Antworten sind eingegangen. Und immerhin knapp über die Hälfte der Teilnehmenden fand: „Ja, insgesamt hat die Bundeskanzlerin gute Arbeit geleistet“. 186 Klicks bekam diese Antwort, das entspricht 53,4 Prozent der Teilnehmenden.

43,7 Prozent der Teilnehmenden waren nicht zufrieden mit Angela Merkels Amtsführung

Allerdings waren auch 43,7 Prozent oder 152 der AZ-Leserinnen und -Leser nicht zufrieden mit den 16 Merkel-Jahren – ohne dass die Umfrage die Möglichkeit geboten hätte, diese Bewertung auch zu begründen. Und 2,9 Prozent oder zehn Teilnehmende antworteten mit „Ich weiß nicht“.

