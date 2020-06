„Wir starten den Einstieg in eine digitale Welt des Wohnens“, freut sich der GWG-Chef Andreas Otto: Wenn im August die ersten Mieter in die 15 Wohnungen im Neubaukomplex Franz & Klara an der Herzog-Franz-Straße einziehen, brauchen sie keine Schlüssel mehr. Otto erklärt, wie das System gesichert ist.