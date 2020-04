Skypen mit Oma: Nähe aus der Ferne

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Vier Wochen sind um. Vier Wochen ohne Schule und Kindergarten. Vier Wochen der Balanceakt zwischen Homeoffice und Kinderalltag. Wir genießen diese intensive Zeit, die wir zusammen haben. Und doch kommt langsam in uns allen die Sehnsucht durch. Sehnsucht nach unbeschwerten Spielplatzbesuchen mit Klassenkameraden, nach einem ausgelassenen Abend mit Freunden und nicht zuletzt nach der Familie. Doch an Ostern haben Leni und Mats endlich auch Oma und Opa wieder sehen können – bei einem virtuellen Osterkränzchen mit der Familie.

Große Sehnsucht bei Oma und Opa

Ich bin mir nicht sicher, bei wem die Sehnsucht zuletzt größer war. Leni und Mats sehen ihre Großeltern regelmäßig. „Ach, kommt doch nur mal kurz vorbei. Einmal die Kinder drücken“, meint Oma. „Wir haben uns so lange nicht gesehen.“ Stimmt. Leider. Und trotzdem bleibt bei uns die Antwort immer dieselbe: Nein. Doch dann kommt mir eine Idee: Wie wäre es mit einem virtuellen Treffen am Computer?

Installations-Anleitung am Telefon

Opa hat zum Glück vor Jahren einen Computer-Kurs gemacht. Ihm ist die Technik nicht ganz fremd. Per Telefon leiten wir den Senior durch die Installation von Skype, und schon wenige Augenblicke später winkt Opa fröhlich in die Kamera seines Laptops. „Das ist ja toll“, freut er sich und auch Oma kommt direkt hinzu. „Ach, ist das schön, euch zu sehen.“

Leni und Mats sind begeistert. „Schau mal, Opa. Das habe ich gemalt“, sagt Mats und zeigt stolz sein Dino-Bild. Und auch Leni holt alles Mögliche heran, um es ihren Großeltern zu präsentieren. Es hat schon fast Teleshopping-Charakter. Eine halbe Stunde skypen die vier. Eine halbe Stunde strahlende Gesichter. Das nächste Treffen wird auch gleich ausgemacht: Ostern gibt es eine gesellige Kaffee-und-Kuchen-Runde – natürlich virtuell.

Skypen an Ostern: Mats zeigt Oma und Opa seinen neuen Gigantosaurus, der im seinem Osternest versteckt war. Quelle: Janine Kluge

Eine tolle Idee, in die sich auch gleich die Tanten und Cousinen mit einklinken. Exakt zu der Zeit, zu der wir uns eigentlich an Ostern persönlich getroffen hätten, loggen wir uns in diesem Jahr also alle fröhlich bei „ Skype“ ein. Statt einer gibt es jetzt fünf köstliche Kaffee-Tafeln. Jeder nascht von seinem eigenen Osterzopf, Rezepte werden ausgetauscht. Die Kinder zeigen, was im Osternest war und flitzen zwischendurch durch den Garten, während die Erwachsenen über die aktuelle Situation sinnieren.

Erinnerungen für die Ewigkeit

Es ist nahezu wie bei einem ganz normalen Oster-Treffen unserer recht großen Familie. Und obwohl wir körperlich so weit voneinander entfernt sind, sind wir uns bei diesem Treffen fast noch näher. Die Aufmerksamkeit ist eine andere, die Worte jedes Einzelnen werden intensiver aufgenommen. Am Ende des virtuellen Treffens sind wir alle zwar erschöpft. Aber auch glücklich. Dieses Osterfest bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.

Virtuelle Verabredung zum Spielen Die Corona-Isolation macht erfinderisch. Das zeigt uns auch der neunjährige Simon Kiesbye aus Gifhorn. Er hat keine Geschwister, und die Erwachsenen teilen seine Leidenschaft für Star Wars nur bedingt. Also ließ sich seine Mutter etwas einfallen. Seit einiger Zeit „treffen“ sich Simon und sein bester Freund Tim nun per „ Skype“ zum gemeinsamen Spielen. „Eigentlich dachten wir, es würde den Jungs vielleicht guttun, wenn sie einfach mal per Laptop eine Runde miteinander quatschen und fachsimpeln könnten“, erzählt Maren Kiesbye. „Aber das taten sie nicht.“ Stattdessen fragten beide, ob sie die Laptops mit in ihre Zimmer nehmen dürften, und fingen dort an, miteinander Lego zu spielen. Kurios und doch für die Kinder perfekt: „Das war cool“, sagte Simon begeistert nach seiner ersten virtuellen Spiele-Verabredung. „Eigentlich noch besser, als sich richtig miteinander zu verabreden. Denn jetzt hatten wir zum ersten Mal meine und Tims Lego-Raumschiffe alle beisammen.“

Videotelefonie : Viele Angebote, wenig Unterschiede

Messenger-Dienste wie Skype, Facetime, Wire oder Google Duo ermöglichen virtuelle Treffen per Computer. In Corona-Zeiten eine tolle Sache. Doch das Angebot ist groß. Hier eine kleine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Skype eignet sich besonders gut für die Verwendung auf dem Computer. Aber auch für das Smartphone ist eine kostenlose App verfügbar. Mit diesem Programm kann man mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten überall in der Welt kostenlos telefonieren. Das Programm Skype ist für Telefongespräche über das Internet weit verbreitet. Man kann damit vom Computer aus telefonieren, die Gesprächspartner dabei per Video sehen und dem anderen die eigene Umgebung zeigen. Der Vorteil: Auch eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmenden an verschiedenen Orten ist möglich.

Wire verspricht verschlüsselte Sprach- und Videoanrufe. Im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern von Telefonkonferenzen speichert „Wire“ keine Gesprächsdaten auf seinen Servern. Nach Angaben des Betreibers kann niemand die Gespräche abhören. „Wire“ ist nicht kostenlos, bietet aber ein 30-tägiges Probe-Abo an (vielleicht reicht das ja, um den Rest der Kontaktsperre-Zeit zu überbrücken ...).

Facetime: Apple-Nutzer können FaceTime über WLAN oder über das Mobilfunknetz auf unterstützten iOS- oder iPadOS-Geräten verwenden. Facetime ist bei Apple-Geräten bereits bei der Auslieferung vorinstalliert. Das i-Phone registriert die Handynummer automatisch, auf dem i-Pad oder dem i-Pod Touch muss man sich zunächst mit seiner Apple-ID anmelden. Facetime hält zudem Gruppen-Telefonate von bis zu 32 Personen und darüber hinaus einige Spielereien – wie das Erstellen eines Comic-Charakters – bereit.

Google Duo: Dieser Anbieter ist sehr leicht in der Handhabung. Mit Google Duo können Nutzer mit allen Kontakten (auch mehreren gleichzeitig) per Video-Anruf telefonieren. Die Anrufe werden verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Anrufe zwischen den Gesprächspartnern privat sind. Voraussetzung: Alle Teilnehmer müssen ein Google-Konto besitzen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat im Internet auf www.bsi-fuer-buerger.de eine Übersicht von Angeboten in der Videotelefonie erstellt. Einfach auf der Seite des BSI „ Videotelefonie“ in die Suche eingeben. Dort finden sich auch zu jedem Anbieter detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation und Nutzung der Angebote.

Von Janine Kluge