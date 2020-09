Landkreis Gifhorn

Am Donnerstag, 10. September, um Punkt 11 Uhr heulen im gesamten Landkreis Gifhorn die Sirenen – denn an diesem Tag findet der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren statt. „Der Landkreis Gifhorn begrüßt ausdrücklich die Initiative des Bundes auf diesem Gebiet“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel.

Bei dem Warntag handelt es sich um einen gemeinsamen Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen, durch den zum einen die technische Infrastruktur der Warnung getestet werden soll. Zum anderen wird die Bevölkerung über das richtige Verhalten in Notsituationen informiert.

Im Landkreis Gifhorn löst die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle um 11 Uhr bei allen Sirenen den einminütigen, auf- und abschwellenden Warnton aus. Zeitgleich versendet die nationale Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Meldung an die WarnApp Nina. Die Entwarnung erfolgt um 11.20 Uhr mit einem einminütigen, gleichbleibenden Sirenenton. Die Entwarnung wird auch über Nina versendet.

Die WarnApp Nina Seit März 2018 nutzt der Landkreis Gifhorn die WarnApp Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App), um auf Gefahrenlagen hinzuweisen. Die App ist kostenlos im Google-Play-Store (Android) oder im App-Store ( iOS) erhältlich. Nina vermeldet nur große Gefahrenlagen, etwa bei extremen Wettersituationen, Unfällen mit Gefahrgut, Großbränden mit Gefahr durch Rauchgas, bei Terroranschlägen oder im Verteidigungsfall. Nutzer können in der App diejenigen Gebiete auswählen, aus denen sie Informationen erhalten wollen. Tritt eine Katastrophe oder große Schadenslage ein, erhalten sie eine Push-Nachricht direkt auf ihr Smartphone.

„Das Sirenennetz im Landkreis Gifhorn ist sehr gut ausgebaut“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel mit Blick auf die 232 Sirenen in den Orten des Kreises (Stand 2018). Es könne jedoch sein, dass in einzelnen Orten keine Sirenen mehr vorhanden sind, verweist er auf die Zuständigkeit der jeweiligen Gebietseinheiten. Doch auch dann werden die Bürger im Ernstfall gewarnt, zum Beispiel durch Nina, Lautsprecherdurchsagen von Polizei oder Feuerwehr beziehungsweise Radiodurchsagen. Am Warntag seien jedoch keine weiteren Institutionen direkt beteiligt, so Dr. Ebel.

Vor diesen Schadensfällen wird gewarnt

Doch wovor wird eigentlich gewarnt? Anlässe können die Ausbreitung von Rauchgasen bei einem Großbrand, eine Extremwetterlage, Hochwasser, ein Unfall im Gefahrgutbereich, ein terroristischer Angriff oder der Eintritt eines Verteidigungsfalls – also Krieg – sein. Aktuell informiert die WarnApp Nina auch über Entwicklungen bei der Verbreitung des Corona-Virus.

Bei Warnungen vor einem Katastrophenfall sollten betroffene Bürger und Bürgerinnen geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen, lokale Radiosender einschalten sowie auf Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr und Polizei achten. Die beiden Notrufnummern 110 und 112 sollten nur bei echten Notfällen angerufen werden.

Die Polizei im Kreis Gifhorn will während der Notrufzeit am Donnerstag „Präsenz zeigen und Ansprechpartner für die Bürger sein“, sagt Pressesprecher Christoph Nowak. Sie beteiligt sich aber nicht mit Lautsprecherdurchsagen aus Streifenwagen am Warntag. Wichtig: Wenn Bürger telefonisch Fragen zu dem Probealarm haben, sollen sie keinesfalls die 110 wählen, sondern sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 an die Polizei wenden.

Schon seit 2018 gibt es im Kreis Gifhorn kreisweite Probealarme

Der Sirenen-Warnton vom Donnerstag wird den Menschen im Kreis Gifhorn bekannt vorkommen. Denn schon seit Sommer 2018 finden jeden dritten Samstag im Januar und Juni kreisweite Probealarme statt. „Wir wollen das Thema Bevölkerungswarnung ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Denn um zu wissen, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten hat und wann ein Ernstfall eintrete, müsse sie wissen, wie gewarnt wird. Der bundesweite Warntag soll von nun an jeden zweiten Donnerstag im September stattfinden.

