Corona ist weltweit in alle Bereiche des Lebens eingedrungen. Alle Menschen sind betroffen von Einschränkungen. Aber einige trifft die Krise härter als andere – beispielsweise die Obdachlosen. Denn ihnen hat die Pandemie nicht nur Hilfsangebote und oft auch Kontaktmöglichkeiten zu anderen Menschen genommen, sondern sie erwarten jetzt auch den Winter mit Sorgen.

Wie viele Obdachlose es im Landkreis Gifhorn gibt, lässt sich schwer sagen. Viele sind Durchreisende und tauchen daher nicht in den Unterlagen auf. Rund 300 verschiedene Personen aber kommen über das Jahr in den Gifhorner Tagestreff Moin Moin an der Braunschweiger Straße, sagt Uwe Bilau vom Tagestreff-Team. Dort werden sie beispielsweise mit Essen versorgt, können duschen und Wäsche waschen. Und sie erhalten neben Hilfestellung beispielsweise bei Post von den Behörden auch die Möglichkeit zu Kontakten. Dieses Hilfsangebot hat Corona eingeschränkt, beispielsweise war während des ersten Lockdowns der Tagestreff zeitweise komplett geschlossen.

Trotz der Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie sind noch Kapazitäten frei

Unterkunft bekommen die Obdachlosen allerdings nicht im Moin Moin. Dafür sind die Kommunen zuständig. Doch da gibt es im Landkreis Gifhorn – zumindest vorerst – Entwarnung. Zwar sinken die Temperaturen inzwischen nachts durchaus bis nahe an den Gefrierpunkt, doch einen Ansturm auf die Unterkünfte im Landkreis verzeichnen die Kommunen, bei denen die AZ angefragt hat, nicht. Im Gegenteil: Trotz der Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie sind noch Kapazitäten frei. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass die Kommunen laut Bilau wegen der Corona-Regeln nur noch Obdachlose in ihren Unterkünften aufnehmen, die auch in der jeweiligen Kommune gemeldet sind. Durchreisende fallen also auch hier wieder durch das Netz.

In der Stadt Gifhorn beispielsweise sind derzeit 30 Personen in einer entsprechenden Unterkunft untergebracht, wobei die Steigerung im Wesentlichen in Zusammenhang mit einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in 2020 zusammenhängt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bewohner haben bisher keine neuen Wohnungen gefunden. „Als Stadt haben wir nur eine Obdachlosenunterkunft und dort verfügen wir noch über eine gewisse Kapazität.“ Die Anzahl der Plätze werde derzeit wegen Corona nicht reduziert, alle Hygienevorgaben würden berücksichtigt: „Die Bewohner sind bereits seit dem ersten Lockdown in Einzelzimmern untergebracht.“

Coronabedingte Auswirkungen sind bisher nicht erkennbar

„In der Gemeinde Sassenburg halten sich erfahrungsgemäß keine Obdachlosen auf. Daher werden hier auch keine gesonderten Übernachtungsplätze oder Wohnungen vorgehalten. Die hier sehr seltenen Fälle von Obdachlosigkeit stehen fast ausschließlich im Zusammenhang mit Zwangsräumungen von Wohnungen. Hier konnte in der Vergangenheit in der Regel eine Lösung gefunden werden, bis eine neue Wohnung gefunden wird“, sagt Dirk Behrens, Fachbereichsleiter der Gemeinde. Coronabedingte Auswirkungen, die Einfluss haben könnten auf eine Steigerung der Zahlen, seien bisher nicht erkennbar.

Fünf Zimmer mit jeweils zwei Betten hält die Samtgemeinde Wesendorf für Obdachlose vor. Davon sind aktuell zwei Betten belegt, heißt es von der Samtgemeindeverwaltung. Je Zimmer wird wegen Corona derzeit aber immer nur ein Bett belegt. Vermehrte Anfragen wegen der sinkenden Nachttemperaturen oder in Folge von Corona, beispielsweise durch Kurzarbeit oder Jobverlust: Natürlich muss jederzeit mit einem erhöhten Aufkommen gerechnet werden, derzeit gibt es jedoch keine vermehrten Anfragen oder Hilfeersuchen, so die Verwaltung.

