Gifhorn

Die Unwetter-Vorfälle in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durch Tief „Bernd“ mit mehr als 100 Todesopfern, zahllosen Vermissten und Schäden in Milliardenhöhe haben ganz Deutschland schockiert. Wäre so etwas auch im Landkreis Gifhorn möglich?

Kennt das Gifhorner Wetter gut: Ben Weber spricht in der AZ über Unwettertief „Bernd“. Quelle: Sebastian Preuß

Ben Weber, der für die AZ jede Woche das Wochenend-Wetter vorhersagt, versucht eine Antwort auf diese Frage und hat erst einmal einen guten Rat für die Menschen im Landkreis Gifhorn parat: Wer sich seine Wettervorhersage über eine Wetter-App holt, sollte sich nicht alleine darauf verlassen. „Die allermeisten Wetter-Apps verfolgen für die Vorhersage nur den Verlauf eines einzigen Wettermodells. Es gibt für Mitteleuropa aber rund ein Dutzend solcher Modelle“, sagt er. Eines, das aussage, es gebe viele Wolken, sage damit nicht zwingend etwas aus über die Regenwahrscheinlichkeit. Dadurch könne ein falsches Bild entstehen. Weber rät, sich umfassend zu informieren – beispielsweise beim Deutschen Wetterdienst. So könne man extreme Wetterlagen schnell mitbekommen, bevor sie vor der eigenen Haustür aufschlagen.

Eine Extremlage wie in Westdeutschland könne es auch in Gifhorn geben, sagt Ben Weber. „Wenn sich ein Tief über dem Landkreis festsetzt und es stark regnet, dann kann es vor allem im Bereich der Flüsse zu Überschwemmungen kommen.“ Grund dafür sei, dass durch den Klimawandel der Jetstream an Kraft verliere – und Tiefdruckgebiete daher nicht mehr so schnell abtransportiere. Es könne daher länger in einer Region regnen. Prinzipiell aber sei das Risiko für derartige Starkregenereignisse im Landkreis gering. „Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Tiefdruckgebiete an Gifhorn vorbei ziehen oder sich vorher auflösen.“ Wobei: Ausnahmen hätten in den vergangenen Jahren gezeigt, dass das keine Garantie sei.

Unwetter: So will die LSW Stromausfälle vermeiden Tief „Bernd“ hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für massive Überschwemmungen gesorgt. Inzwischen ist die Rede von mehr als 100 Todesopfern – und Stromausfällen in vielen Landkreisen. Sie entstanden, weil unter anderem die Umspannanlagen in Weilerswist-Vernich, in Gehn und Stolberg-Vicht überflutet wurden. Weitere Umspannanlagen sind betroffen. Fehlender Strom verschärft Krisensituationen – es fehlt nachts Licht, die Handynetze fallen aus, Bürger und Bürgerinnen können sich nicht mehr über Fernsehen oder Internet informieren. Gegen derartige große Schadenslagen könne man wenig unternehmen, sagt Birgit Wiechert, Sprecherin des Stromversorgers LSW. Generell aber sieht sie die LSW gut aufgestellt, was die Vermeidung von Stromausfällen durch Wettereinflüsse angeht. Ein Aspekt dafür sei die Versorgung per Ringleitung. „Wenn es einen Leitungsschaden gibt, beispielsweise weil bei Sturm ein Ast auf eine Freileitung fällt, können wir die Leitung von der anderen Seite her weiter versorgen“, sagt sie. So müssen lediglich begrenzte Bereiche abgeschaltet werden, bis sie repariert sind. Um solche Vorfälle nach Möglichkeit ganz zu vermeiden, prüfe die LSW anhand der Klima-Perspektiven, wo Freileitungen in die Erde verlegt werden sollten. Dort seien sie nicht ganz so empfindlich – aber andererseits nur mit wesentlich größerem Aufwand zu reparieren, falls doch mal was passiert. 2020 habe es so eine Verlegung von Leitungen in die Erde beispielsweise bei Gerstenbüttel gegeben. Und wenn es dann doch zu einer Krisensituation kommen sollte, arbeite die LSW die Schäden nicht einfach still vor sich hin ab. „Da gibt es eine enge Kooperation mit dem Krisenstab des Landkreises Gifhorn“, sagt Birgit Wiechert.

Das zeigen die Ereignisse beispielsweise vom 13. Mai 2027. Starker Gewitterregen ergoss sich über den Landkreis – vor allem im Bereich Weyhausen und Nachbargemeinden – und brachte in der Spitze 73 Liter Wasser/Stunde auf den Quadratmeter. Sturzbäche ergossen sich durch die Straßen, setzten Keller und Einkaufszentrum unter Wasser. Ein Jahr zuvor, im Juni 2016, hatte es ebenfalls Starkregen im Landkreis gegeben – mit heftigen Hagelschauern und Schäden in Millionenhöhe. In Böckelse fielen Telefon und Internet aus, es gab Behinderungen auf der Bahnstrecke Gifhorn-Braunschweig. Im Landkreis gab es insgesamt mehr als 400 Feuerwehreinsätze.

Ein paar Tipps für den Katastrophenfall Unwetter, Starkregen, Hochwasser, Überschwemmungen: Was Tief „Bernd“ in den vergangenen Tagen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angerichtet hat, ist jederzeit auch in anderen Teilen Deutschlands möglich. Doch nicht nur Wasser ist eine unter Umständen gefährliche Naturgewalt. Auch starke Schneefälle können zu angespannten Lagen, große Hitze zu Stromausfällen führen. Die AZ gibt ein paar Tipps (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), wie Privatleute sich auf derartige Krisen ein wenig vorbereiten können und was im Ernstfall zu tun ist. So kann man sich auf Krisensituationen vorbereiten Ein Vorrat von haltbaren Nahrungsmitteln – laut Bundesamt für Katastrophenschutz für zehn Tage – ist sinnvoll. Den Vorrat immer wieder aufbrauchen und neu auffüllen, damit er genießbar bleibt. Optimal sind Nahrungsmittel, die nicht gekocht werden müssen. Zwei Liter Getränke pro Tag und Person gehören dazu – Mineralwasser ist optimal. Ein Dosenöffner sollte direkt bei den Vorräten liegen. Die Zehn-Tage-Regel mit regelmäßigem Austausch gilt übrigens auch für Medikamente, die regelmäßig genommen werden müssen. Vergessen Sie auch Vorräte für Ihre Haustiere nicht. Jeder Haushalt sollte über eine Notfallausrüstung verfügen: Kerzen und Streichhölzer (trocken verpackt), Taschenmesser, ein Stadtplan – auf dem der Weg zu wichtigen Gebäuden wie dem Krankenhaus eingezeichnet ist und den auch die Kinder kennen –, Taschenlampe mit ausreichend Batterien, Erste-Hilfe-Material (beispielsweise ein Verbandskasten für Autos), ein stabiles Seil. Es kann auch nicht schaden, einen Rucksack mit Ersatzwäsche, Handtuch und Hygieneartikeln zur Notfallausrüstung zu packen. Um sich in Krisenfällen zu informieren, ist ein Radio mit Batterien überlebenswichtig. Internet und Fernsehen sind ohne Strom nicht verfügbar, ein Handy-Akku ist schnell leer. Die wichtigsten persönlichen Dokumente sollten wasserdicht verpackt möglichst gesammelt an einem Ort liegen. Bei Bedarf amtlich beglaubigte Kopien erstellen. Ein Griff – und man spart sich später viel Aufwand bei der Neubeschaffung beziehungsweise bei Nachweisen, die von Ämtern angefordert werden. Alles, was zur Notfallvorsorge gehört, hat weder im Keller noch auf dem Dachboden etwas verloren. Ein abgedecktes Dach oder ein vollgelaufener Keller können die gesamte Krisenvorsorge sonst platzen lassen. Richtiges Verhalten in Krisenfällen Wenn Unwetter angekündigt sind, das Außengelände prüfen. Gartenmöbel, Spielzeug, Werkzeuge, Blumentöpfe gehören in ein Gebäude, damit sie nicht umherwirbeln und Schaden anrichten. Bei Unwettern das Haus nur in Notfällen verlassen. Läuft der Keller voll Wasser, darf er nicht betreten werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Kontakt zu Feuerwehr und Stromversorger kann hier Leben retten. Weisen Sie alle Hausbewohner in aktuelle Lagen ein und erklären Sie ihnen, was im Falle eines Falles zu tun ist. Wer in ein anderes Gebäudeteil geht, muss sich abmelden – damit später möglichst niemand vermisst wird. Achten Sie auf das Verhalten Ihrer Haustiere – und behalten Sie diese nach Möglichkeit in Ihrer Nähe.

Von Thorsten Behrens