So feierte der Landkreis ins neue Jahr hinein

Gifhorn

Gifhorn kann feiern. Das hat die Zickenstadt in der Silvesternacht wieder einmal deutlich gemacht. Zwar gab es insgesamt wohl weniger Partys als im Vorjahr. Doch dort, wo gefeiert wurde, war die Stimmung bestens.

Zur Galerie Ob in der Gifhorner Stadthalle, im Gamsener Dorfgemeinschaftshaus oder bei Michas: Der Landkreis hat mit tollen Partys das Jahr 2020 begrüßt.

Die wohl größte Party im Landkreis gab es in der Gifhorner Stadthalle. Rund 700 Gäste feierten auf drei Dance-Floors ins neue Jahr. „Das hätten gerne ein paar mehr sein können“, sagte DJ Thorsten Nieß. Dafür war aber die Stimmung super. „Die Tanzfläche war immer belegt und alle waren friedlich.“ Gemeint war die Tanzfläche im Disco- und Mainstream-Bereich im großen Saal. einen House- und Electro-Dance-Floor gab es dort ebenfalls, natürlich abgetrennt, damit jeder nach seinem Musikgeschmack abtanzen konnte. Und im oberen Bereich der Stadthalle waren vor allem Schlager zu hören. Vor allem ältere Partygäste hatte Veranstalter Nieß ausgemacht. „Da ist noch Luft nach oben. Wir wollen auch die jüngeren Gifhorner wieder zu Silvester in die Stadthalle locken.“ Was nach einer Party auch zum Jahreswechsel 2020 klingt, muss zwar erst noch besprochen werden, aber: „Meine Tendenz ist eindeutig ja. In den kommenden Tagen werde ich dazu das Gespräch mit der Stadthallenleitung suchen“, so Nieß.

Kleine Liebesgeschichte bei Michas

Klasse Stimmung gab es auch bei Michas im Gifhorner Sonnenweg. DJ Holger sorgte dafür, dass die Tanzfläche schon voll war, noch während die letzten der rund 120 Gäste am kalt-warmen Büffet Nachschlag holten. Seit September war die Party ausverkauft, die ersten Reservierungen hatte es traditionell bereits Anfang des Jahres gegeben. Vor allem etwas ältere Feiernde waren gekommen, darunter viele Stammgäste – so wie Norbert und Angela Ullmann. Das Paar hatte sich 2013 bei Michas kennen gelernt und seither natürlich jedes Jahr dort auch Silvester gefeiert. Doch nicht nur das. Auch einen runden Geburtstag von Angela sowie die Hochzeit hatte Micha ausgerichtet.

Kinderbetreuung und Fingerfood beim MTV Gamsen

Gefeiert wurde auch im Gamsener Dorfgemeinschaftshaus. Seit rund einem Dutzend Jahren – mit einer kleinen Pause zu Silvester 2018 – organisieren Mitglieder des MTV Gamsen diese Partys für die Mitglieder, Angehörigen und Freunde. „Wir sind ausverkauft – 230 Gäste sind da“, freute sich Uwe Schultz von der Fußballsparte des MTV. Die hatte die Organisation in diesem Jahr federführend übernommen, 13 Vereinsmitglieder zählte das Helferteam diesmal, darunter auch einige aus anderen Sparten. DJ Marcus heizte den Feiernden kräftig ein.. Auch für die Kinder war die Party ein Riesenspaß. Neben Knallerei, langem Aufbleiben und natürlich Essen und Trinken gab es eine Kinderbetreuung. Gegen den Hunger hatte der Verein Fingerfood wie Kartoffelsalat, Buletten, Schnitzel und belegte Brote aufgefahren.

Viele gezuckerte Berliner beim SV Gifhorn

Auch bei der SV Gifhorn gab es gutes Essen. „Wir haben rund 100 Gäste hier, und die verwöhnen wir mit einem tollen Büffet“, hieß es vom Team um Wirtin Georgia Nektarias. Nachdem das geplündert war, machten sich die Gäste noch über Stapel von gezuckerten Berlinern und anderem Gebäck her. Es wurde getanzt, und die Musik dazu lieferte DJ Thorsten.

Von Thorsten Behrens