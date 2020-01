Einzelhandel: So lief der Feuerwerksverkauf in diesem Jahr

Gifhorn

Verzicht auf Feuerwerk für mehr Umwelt- und Tierschutz? Der Einzelhandel in Gifhorn hat bei seinem Geschäft zum jüngsten Jahreswechsel unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Mehrere Kaufleute berichteten, keinerlei Einbußen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. „Es ist gut gelaufen, nicht weniger gewesen“, sagt Uwe Baumann vom Real-Einkaufszentrum. Vor allem Montag und Dienstag seien Raketen gut gelaufen.

Silvesterreste: Das sagt die Stadt Der Grad der Verunreinigung liegt laut Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb der Stadt Gifhorn (ASG) auf dem Niveau der Vorjahre. Das sind Christian Schnur vom Büro des Bürgermeisters zufolge allerdings Erfahrungen der manuellen Reinigung, denn wegen des Frostes fuhren am Donnerstag keine Kehrmaschinen. „Ansonsten waren wie in den letzten Jahren auch die Braunschweiger Straße, Blumenstraße und Sonnenweg/Ecke Braunschweiger Straße Hotspots des liegen gelassenen Böllerdrecks.“ Sonderreinigungen des ASG nach Silvester gebe es nicht. „Die Anlieger sind grundsätzlich verpflichtet, ihren Böllerdreck selbst von der Straße zu entfernen.“

Ähnlich äußert sich Volker Jonuscheit vom Rewe-Markt am Magdeburger Ring. Von Zurückhaltung angesichts der Diskussionen um Böller-Verbote keine Spur. Der einzige Unterschied zum Vorjahr: Es seien diesmal mehr Raketen als Batterien gegangen, das sei sonst umgekehrt gewesen.

Entgegen der Erwartung gutes Geschäft

Auch Dirk Wede, der das E-Center in Gamsen und den Edeka in Gifhorn betreibt, liest aus seinem Silvestergeschäft keinen Trend ab. „Von der Diskussion haben wir nichts gemerkt.“ Das hätte er eigentlich anders erwartet, nämlich dass die Kunden zurückhaltender wären.

Von einem leichten Rückgang sprechen dagegen andere Einzelhändler. Endgültige Zahlen hat Karl-Heinz Knöfel von Famila noch nicht, aber sein Eindruck sei, dass der Feuerwerksverkauf etwas weniger gelaufen sei. Samstag und Montag sei es noch gut gelaufen, aber der Silvestertag eher mau gewesen. Aber, so Knöfel: „Insgesamt sind wir nicht unzufrieden.“

Leichter Umsatzrückgang wie in ganz Deutschland

Ähnlich hört sich Thomas Unteutsch vom Hagebau-Markt in Gifhorn an. „Wir haben einen leichten Umsatzrückgang gehabt.“ Das sei eine Tendenz wie an anderen Standorten in ganz Deutschland auch. Und es decke sich mit seinem persönlichen Eindruck. „Man hat es im Dorf gemerkt. Es wurde wesentlich weniger geknallt.“ Woran es liegt, ist für Unteutsch klar: Umwelt- und Tierschutz seien „stärker im Kopf“.

Selber weniger geknallt

„Wir haben ordentlich verkauft“, sagt Udo von Ey vom Kaufhaus Schütte. Allerdings habe er das Sortiment auch von sich aus abgespeckt – eine Entscheidung noch vor der Diskussion. „Wir haben selber weniger geknallt“, sagt der Familienvater von Ey. „Und ohne Kinder würde ich gar nicht knallen.“ Auch nach seinem Gefühl sei es in der eigenen Nachbarschaft diesmal ruhiger gewesen. Die Gifhorner gehen ihm zufolge wohl bewusster mit dem Thema Feuerwerk und Umwelt- und Tierschutz um.

Noch keine Einschätzung zum Feuerwerks-Geschäft 2020

Welchen Einfluss hat das Geschäftsergebnis auf die aktuelle Diskussion und Überlegung im Handel, künftig möglicherweise Feuerwerk aus dem Sortiment zu nehmen? Dafür ist es laut Dirk Wede noch zu früh. „Wir wissen jetzt noch nicht, wie sich das entwickelt. Da werden wir uns alle neu positionieren müssen.“

Von Dirk Reitmeister