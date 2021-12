Gifhorn

Silvester groß in der Gifhorner Stadthalle feiern? Das wird wegen Corona nichts werden. Die große Silvesterparty hat Thorsten Nieß von der Wolf Event Veranstaltungsagentur abgesagt. Leicht ist ihm das nicht gefallen.

Zwei Tanzflächen im unteren Foyer und im großen Saal der Stadthalle, Musik für alle Geschmäcker vom DJ-Team und das Motto „Welcome 2022“: Nach der Corona-Pause zum Jahreswechsel von 2020 auf 2021 sollte es diesmal wieder eine richtige Sause in der Stadthalle geben. Noch im Oktober war Nieß davon ausgegangen, dass die Silvesterparty unter bestimmten Auflagen laufen könne. Im Oktober wollte er außerdem bereits den Kartenvorverkauf starten – doch die steigende Zahl der Corona-Infektionen ließ ihn dann doch auf die Bremse treten. Und jetzt kam der endgültige Entschluss: „Die Party fällt aus.“

„Die Verträge mit den DJ´s und der Security habe ich ohnehin schon so gestaltet, dass ich keine Kosten habe, wenn die Party wegen Corona ausfallen muss“, sagt er. Diese Verträge würden jetzt storniert werden. Mit der Werbung und dem Vorverkauf habe er zudem gewartet, um keine unnötigen Kosten zu verursachen. „Wir waren in den Startlöchern, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war ja absehbar, dass es wohl nicht so laufen wird wie geplant.“ Zunichte machte seine Pläne jetzt die von der Niedersächsischen Landesregierung verordnete Weihnachts- und Silvesterruhe vom 24. Dezember bis 2. Januar. Verboten sind dadurch generell Tanzveranstaltungen sowie alle anderen Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen. Die Silvesterpartys in der Gifhorner Stadthalle lockten vor Corona regelmäßig weit mehr als 1000 Gäste an.

Schwierige Zeiten für Veranstaltungsagentur

Für Thorsten Nieß werde es jetzt „schwierig“, sagt er. Zwar betreibt er neben der Veranstaltungsagentur noch einen Fahrradladen in Rühen, doch Lieferengpässe, ein traditionell im Winter rückläufiges Fahrradgeschäft sowie die 2G-Regel für den Einzelhandel machten es auch dort nicht einfacher. Für die Veranstaltungsagentur sagt Nieß: „Ich kann jetzt nur warten und hoffen, dass es irgendwann weitergeht. Seit März 2020 habe ich nur Kleinigkeiten machen können.“ Ein Corona-Leugner ist Nieß nicht, auch kein Verweigerer der Maßnahmen. „Ich bin geimpft, sogar geboostert, trage die Maske. Wenn die Maßnahmen dem Wohl der Allgemeinheit dienen, gehe ich natürlich mit.“ Skeptisch blickt er dennoch auf das ganze Corona-Geschehen: „Die Unterstützung für unsere Branche durch das Land, um die Ausfälle zu kompensieren, ist nicht so toll. Es müsste zumindest so sein, dass wir wirtschaftlich nicht auf der Strecke bleiben.“

Silvesterfeier jetzt im Pferdestall

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt gibt es dann aber auch noch den privaten. „Mit fehlt Silvester richtig. Ich kann mich nicht erinnern, zum Jahreswechsel mal nicht gearbeitet zu haben.“ Es mache ihm Spaß, die Leute zum Feiern zu bringen, ihnen eine schöne Zeit zu machen. „Das fehlt mir, und es macht mich irgendwie schon traurig.“ Jetzt werde er wohl das neue Jahr gemeinsam mit seiner Freundin im Pferdestall begrüßen – und die Pferde beruhigen, falls es ein Feuerwerk gibt.“

Von Thorsten Behrens