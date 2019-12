Wo gibt’s in Gifhorn noch Feuerwerk zu kaufen?

Gifhorn

Verzicht zum Schutz von Umwelt und Tieren: In diesem Jahr noch werden die Gifhorner einen normalen Handel mit Silvester-Feuerwerk erleben – doch das könnte sich im kommenden Jahr schon ändern. Auch der hiesige Einzelhandel überlegt, Böller und Feuerwerk künftig aus dem Sortiment zu nehmen.

„Wir verkaufen dieses Jahr noch“, sagt Dirk Wede, Inhaber von E-Center in Gamsen und Innenstadt-Edeka in Gifhorn. Die Ware sei schon Anfang des Jahres geordert worden. Ob er in wenigen Wochen für Silvester 2020 wieder bestellt? „Wir werden uns Gedanken machen.“ Denn ihm zufolge seien der Schutz der Umwelt vor der Feinstaubbelastung und der Schutz der Tiere vor Lärm und Verletzung Faktoren.

Keine Alleingänge bei den Händlern

Auch Volker Jonuscheit, der den Rewe-Markt am Magdeburger Ring betreibt, schließt ein Umdenken im Sortiment vom kommenden Jahr an nicht aus. „Was nächstes Jahr ist, weiß ich jetzt noch nicht.“ Denn als Kaufmann könne er sich so oder so keinen Alleingang leisten, wenn das Gros der Rewe-Gruppe die Silvesterware raus nehme oder drin lasse. „Das wird sich in den kommenden Monaten heraus kristallisieren.“

Entscheidung liegt beim Verbraucher

„Was nächstes Jahr ist, wissen wir alle nicht“, sagt Uwe Baumann vom Real, in dem ebenfalls in diesem Jahr der übliche Verkauf läuft. „Das ist ja alles erst in diesem Jahr richtig hochgepoppt.“ Als die Ware längst bestellt gewesen sei. Für Udo von Ey vom Kaufhaus Schütte steht fest, wer der Souverän in der Frage ist: „Es liegt immer noch in der Entscheidung des Kunden.“ Auch Schütte werde in diesem Jahr auf sein übliches kleines Sortiment setzen: Raketen und Batterien, aber nur wenig Böller.

Verzichtet der Kunde freiwillig?

Den leicht rückläufigen Verkauf in den Vorjahres führt Lieven Wilkerling vom Hagebau-Markt in Gifhorn eher nicht auf sinkendes Interesse der Silvesterfeiernden zurück, sondern darauf, dass immer mehr Anbieter in den vergangenen Jahren Ware in ihr Sortiment aufgenommen hätten. Auch er vermag noch nicht zu prognostizieren, ob Hagebau sich einem Böllerboykott anschließen wird.

Auch bei Famila wird der Kunde das übliche Sortiment finden, sagt Marktleiter Karl-Heinz Knöfel. „Bei uns ist alles wie immer.“ Sein ganz persönlicher Kommentar zur aktuellen Diskussion um Böllerei und Feinstaub: „Wir verbieten uns in diesem Land noch zu Tode.“

Von Dirk Reitmeister