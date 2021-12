Gifhorn

Silvester mal wieder anders: Eine Einschränkung hat mit Corona mal nichts zu tun. Die Stadt Gifhorn spricht kein generelles Böllerverbot aus. Sie erinnert aber an gesetzliche Vorgaben, die das Zünden von Feuerwerk in einzelnen Zonen aus Sicherheitsgründen untersagt.

Gifhorn: Verbotszonen aus Sicherheitsgründen

Demnach ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen grundsätzlich in unmittelbarer Nähe – damit sind 300 Meter Abstand gemeint – von Kirchen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altenheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. Für Gifhorn bedeutet das: Damit ist ein Feuerwerk im Steinweg und rund um den Steinweg grundsätzlich nicht möglich, da hier mehrere Fachwerkhäuser stehen. Auch in der Torstraße und Celler Straße gilt das Verbot.

Silvester: Diese Corona-Regeln gelten Corona-Silvester Nummer zwei: Unter diesen vom Land verfügten Regeln begehen Gifhornerinnen und Gifhorner den Jahreswechsel 2021/2022: Die Zahl der geimpften und genesenen Personen, die sich privat treffen oder miteinander feiern dürfen, ist auf zehn begrenzt. Hierbei zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit, ebenso wenig notwendige Begleit- oder Betreuungskräfte für Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit. Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie sich wegen medizinischer Kontraindikation oder wegen der Teilnahme an einer Studie nicht impfen lassen können, können trotz fehlender Impfung teilnehmen, werden aber mitgezählt. Diese Regelung gilt auch für private Feiern in einer angemieteten Räumlichkeit oder einer Gaststätte. Für Ungeimpfte gilt: Die Personen eines Haushalts dürfen sich mit maximal zwei weiteren Personen treffen. Auch sonstige Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind generell in Warnstufe 3 sowohl drinnen als auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind. (Ausnahmen von der Testverpflichtung nur bei geboosterten Menschen oder bei vollständig Geimpften mit anschließender Durchbruchsinfektion und Genesung von derselben sowie bei einer nur 70-prozentigen Auslastung). Bei all diesen Veranstaltungen muss Abstand gehalten und eine FFP2-Maske getragen werden – auch im Sitzen. Tanzveranstaltungen sind generell in Warnstufe 3 verboten. In der Gastronomie gilt generell, dass nur geimpfte und genesene Personen mit negativem Test Zutritt haben. Das gleiche gilt für Übernachtungsbetriebe, hier kommen zwei weitere negative Tests pro Woche hinzu.

Die Frage ist, wer überhaupt Feuerwerk zünden wird. Der Verkauf von Raketen ist bundesweit verboten. Umwelt- und Tierschützer begrüßen das sehr. Die einen verweisen auf anfallenden Müll, die anderen auf durch Krach gestresste Tiere. Und dann gibt es noch das Argument, Krankenhäuser nicht noch durch Böller-Unfälle zu belasten.

Pyrotechniker befürchtet, eine alte Tradition stirbt aus

Argumente, die der gelernte Pyrotechniker Kai Ehmke aus Adenbüttel kennt und auch respektiert. Dass dafür jedoch eine jahrhundertelange Tradition ausstirbt, bestürzt ihn. Wie vieles im Leben könne man Sachen unterschiedlich bewerten. „Ich persönlich mag keinen Fußball, klage aber nicht über die Kosten, den Müll, den Fantourismus und möchte erst gar nicht anderen Fußball verbieten.“

Er sieht seine Branche und „die Freude, die wir anderen bereiten“ in großer Gefahr und zu unrecht in eine falsche Ecke gestellt. Und die Gefahr, dass sich nun Menschen illegal aus dem Ausland qualitativ fragwürdige Böller besorgen, sei nicht zu unterschätzen.

„Feuerwerk ist Emotion“

All jenen, die sich an Silvesterfeuerwerk erfreuen, will er live in der Nacht eine Freude machen und über einen Facebook-Stream „Silvesteronlinefeuerwerk – der Deutschlandplan“ ein mehrminütiges Spektakel an den Himmel zaubern, unterlegt mit Musik. Der Ort ist geheim. Sollte jemand an technischen Problemen scheitern, den Film gibt es auch über den Youtube-Kanal von „Feuerwelten-Feuerwerk“ nachträglich zu sehen. „Feuerwerk ist Emotion – und das brauchen wir an Silvester“, sagt Ehmke.

Von Andrea Posselt