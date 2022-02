Sieben gesprengte Geldautomaten in Peine, Wolfsburg und Braunschweig: Was bisher bekannt ist

Peine/Wolfsburg/Braunschweig

Sprengungen von Geldautomaten gibt es immer wieder, doch selten treten sie so gehäuft auf wie zuletzt in unserer Region. Hier gibt es die wichtigsten Punkte auf einen Blick.

Wo haben die Täter bislang zugeschlagen?

Hier die aktuellen sieben Raubüberfälle in chronologischer Reihenfolge: 30. Oktober 2021, 4.57 Uhr: In Lehre explodiert ein Geldautomat in der Sparkasse – 23. Dezember 2021, 3.30 Uhr: Sprengung des Sparkassen-Automaten in Detmerode – 20. Januar, 3 Uhr: Sparkasse in Ehmen, zwei Geldautomaten fliegen in die Luft – 23. Januar, 3.15 Uhr: Geldautomat der Volksbank-Filiale in Vöhrum wird gesprengt – 28. Januar, 2.50 Uhr: Explosion in der Edemisser Volksbank-Filiale – 14. Februar, 3 Uhr: Volksbank-Automat „Im Heinenkamp“ in Wolfsburg wird zerstört – 23. Februar, 3.05 Uhr: Sprengung des Geldautomaten der Volksbank-Filiale in Groß Ilsede.

Wie laufen die Überfälle ab?

Die Anschläge auf die Bank-Filialen ereigneten sich immer in den frühen Morgenstunden, und jedes Mal wurden die Automaten zerstört. Die Blitz-Überfälle dauerten jeweils nur wenige Minuten. Dabei gab es immer hohe Schäden, da die Gebäude durch die Detonation schwer beschädigt wurden. Bislang konnten die Diebe nach ersten Erkenntnissen bei jedem Überfall Geld ergattern.

Wie gehen die Täter vor?

Die Täter – es sollen ausschließlich Männer sein – flüchteten jeweils mit einem hochmotorisierten schwarzen Auto. Die manchmal maskierten Kriminellen blieben trotz schneller Alarmierung und zügig eingeleiteter Fahndung bislang unerkannt. Die Diebe sollen oft dunkle Regenanzüge getragen haben. Bei den Überfällen gehen die Kriminellen skrupellos vor und nehmen Verletzungen Unbeteiligter in Kauf. Ziel der Überfälle sind auch Geldinstitute mitten in Ortskernen. Viele Wohnungen befinden sich in der Nähe. Daher ist für die Täter die Gefahr groß, von Zeugen erkannt zu werden. Diese Gefahr wird scheinbar in Kauf genommen.

Wie wollen sich die Banken schützen?

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg will mit einem Schutzkonzept den Tätern zukünftig die Arbeit erschweren. Alle SB-Bereiche im Geschäftsgebiet werden von 24 Uhr bis 6 Uhr morgens geschlossen. Offen ist, ob die Volksbank nachzieht.

Wen vermutet die Polizei als Täter?

Es wird vermutet, dass die Blitz-Überfälle auf das Konto niederländisch-marokkanischer Banden aus dem Raum Utrecht und Amsterdam gehen könnten. Denen wird ein Großteil der Geldautomaten-Sprengungen in Deutschland zugerechnet. Bestätigt hat sich das aber noch nicht. Wird inzwischen kein Gas mehr für die Explosionen genutzt wird, sondern fester Sprengstoff? Das würde auch die höheren Schäden an den Gebäuden erklären.

Was bisher unbeantwortet blieb

Die Täter sollen nach Angaben der Polizei die sogenannte Pizza-Schieber-Methode verwenden. Dabei wird ein Behälter aus Metall oder Kunststoff, der mit explosivem Material gefüllt ist, mit einer oder zwei Stangen über die Klappe in die Geldautomaten geschoben. Eine Bestätigung steht noch aus.

Offen sind auch noch folgende Fragen

Woher kommen die Tatfahrzeuge, und wo bleiben sie?

Wo bleibt das gestohlene Geld?

Wird das Geld in den Bankautomaten für eine Nachverfolgung der Täter markiert?

Welche Erkenntnisse bringen die Videoaufnahmen der Überwachungskameras?

Die Polizei sucht Zeugen: Wenn jemand zum Beispiel in einer Bank einen Geldautomaten fotografiert oder mit einer Taschenlampe beobachtet, ist das auffällig. Dann sollte man die Polizei unter Telefon 110 informieren.

Von Thomas Kröger