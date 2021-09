Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kreis Gifhorn ist am Sonntag wieder leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag einen Wert von 90,8. Am Samstag lag der Wert noch bei 85,2. In den vergangenen sieben Tagen sind im Kreis demnach 161 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt gab es bislang 6788 Fälle (+35). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus lag am Sonntag unverändert bei 191.

Die landesweite Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten lag am Sonntag bei 4,8 Prozent, die Belegung von Krankenhausbetten durch Covid-19-Patienten betrug unverändert 4,2, Prozent. Im Kreis Gifhorn waren am Sonntag zwei von zwölf Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt, beide wurden invasiv beatmet. Im Helios-Klinikum Gifhorn wurden neun Patienten mit Covid-19 auf Normalstation behandelt.

Von unserer Redaktion