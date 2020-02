Polizei und Ordnungsamt gehen jetzt gemeinsam auf Streife

Gifhorn

Stadtverwaltung und Polizei wollen in Gifhorn noch enger zusammen arbeiten. Zu sehen ist die vor etwa anderthalb Jahren angeschobene Kooperation ab sofort auch an gemeinsamen Streifen von Polizisten und Ordnungsamts-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. Ziel ist unter anderem, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.

Früher war alles besser, da gab es zum Beispiel noch den Schutzmann in der Fußgängerzone. So umschreibt Bürgermeister Matthias Nerlich das Feedback vieler Bürger, mit denen er zum Thema Sicherheitsgefühl ins Gespräch kommt. Raserei auf den Straßen und Radfahren in der Fußgängerzone seien nur zwei Beispiele, aber populäre. Doch laut Nerlich und Polizeichef Thomas Bodendiek gilt der Spruch von dem besseren Früher nicht.

Zur Galerie Mehr Präsenz im Alltag auch durch gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt: Die Stadt Gifhorn und die Inspektion an der Hindenburgstraße haben jetzt ihre Sicherheitspartnerschaft erläutert.

Inzwischen bekommt der Bürgermeister nämlich nach eigenem Bekunden auch Klagen von Radfahrern zu hören, die für Radeln in der Fußgängerzone plötzlich Strafe zahlen mussten. Die Kontrollen seien deutlich verschärft – eine der Folgen der neuen Sicherheitspartnerschaft.

Uniform: Ordnungsamt ähnelt der Polizei

Künftig werden die Gifhorner auch gemeinsame Streifen von Polizisten und Ordnungsamts-Kräften erleben, kündigen Fachbereichsleiterin Babette Kutrib und Erste Stadträtin Kerstin Meyer an. Dazu seien die vier Außendienstler mit neuen Uniformen ausgestattet, die auf den ersten Blick der Polizeiuniform ähneln. Die gemeinsamen Streifen werden einschlägige Sperrmüll-Sammelpunkte, zu Himmelfahrt die Schlosswiesen und zur Brut- und Setzzeit beliebte Auslaufziele von Hunden aufsuchen.

Auch gemeinsam im Elterntaxi-Einsatz

Ein weiteres Beispiel, wo sich laut Bodendiek und Meyer gemeinsame Streifen geradezu aufdrängen, sind Elterntaxis an Schulen. Die Polizei werde dort das Tempolimit und das Ordnungsamt die Parkverbote durchsetzen.

In mehreren Besprechungen und Workshops sei das Konzept in den zurück liegenden anderthalb Jahren entstanden, so „Mitautor“ Erster Kriminalhauptkommissar Michael Betker. Solche Treffen werde es auch weiter geben. Etwa am Jahresanfang, um zu besprechen, was in den kommenden zwölf Monaten ansteht, und am Jahresende, um Bilanz zu ziehen.

Das sind typische Schnittstellen

Um die Dienstwege an 24 Stunden sieben Tage die Woche kurz zu halten, haben zuständige Stellen in Stadtverwaltung und Polizeiinspektion Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausgetauscht. Das sei wichtig im Alltag, so Kutrib. Beispiel Flashmob der Landwirte, die kurzfristig mit Treckern Torstraße, Marktplatz und Cardenap belegten. Die Stadt habe eine Stunde Zeit gehabt, diese Spontan-Demonstration „zu händeln“.

Für Bodendiek ein weiteres Beispiel, wo Stadtverwaltung und Polizei seit langem aufeinander angewiesen sind: Die Jugendlichen von Fridays for Future meldeten ihre Veranstaltungen beim Ordnungsamt der Stadt an. So bald die Veranstaltung läuft, ist die Polizei „die zuständige Versammlungsbehörde“. Der Polizeichef lobt die Zusammenarbeit mit dem Rathaus als „hervorragend“.

Lücke zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit

Nerlich sieht eine deutliche Lücke klaffen zwischen der gefühlten und der tatsächlichen Sicherheit in Gifhorn. Auch das soll die Sicherheitspartnerschaft etwas gerader rücken. „Ich bin davon überzeugt, dass wir damit einen spürbaren Mehrwert für die Bürger auf den Weg bringen.“

Von Dirk Reitmeister