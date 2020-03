Der Torschluss-Montag: Jetzt geht Gifhorn in den Krisenmodus

Gifhorn

In die Annalen Gifhorns wird der heutige Montag, 16. März 2020, eingehen. Denn die Stadt geht in den Krisenmodus und legt weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Das trifft sowohl das Berufs- und Schulleben, als auch die Freizeit.

Ein Anblick an einem sonnigen Sonntag, den Gifhorn selten sieht: Der Parkplatz vor der Allerwelle ist am letzten Tag vor dem mindestens fünfwöchigen Shutdown praktisch leer. Wer denkt, viele Schwimmfans würden ihn vor dem Torschluss am Montag noch einmal richtig auskosten, sieht sich im Irrtum. Walter Lippe, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft PSG, ist dagegen gewarnt gewesen. „Wir bemerken seit zehn Tagen einen deutlichen Rückgang.“ Allein die Angst vor einer Ansteckung habe wohl viele Menschen zuhause gehalten.

Viele Einrichtungen geschlossen

Stadthalle, Stadtbücherei, Sporthallen, Freizeitzentrum Grille und Jugendbegegnungsstätte sind – wenn sie es nicht schon waren – ab sofort dicht. Ebenso werden das nicht nur in der Stadt, sondern kreisweit auch Kindertagesstätten und Schulen sein. In vielen Einrichtungen wird es eine Notbetreuung geben für Kinder von Eltern, die unabkömmlich im Job sind – weil sie bei Rettungsdienst, Polizei, Klinik, Pflegeeinrichtungen, Energieversorgung und ähnlicher „kritischer Infrastruktur“ arbeiten.

Notbetrieb in Kitas braucht Anlaufzeit

Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter erwartet in den ersten Tagen Anlaufschwierigkeiten bei der Notbetreuung. „Es wird sich ein, zwei Tage lang einspielen müssen. Da kann man Schulen und Kitas auch keinen Vorwurf machen.“ Ihm sei klar, dass die einen oder anderen Mütter und Väter enttäuscht sein werden. Er bittet um Verständnis für die außergewöhnliche Situation.

Viele Veranstaltungen fallen flach

Keine Stunde der Stillen Stars, kein Gifhorn international, kein Osterferienprogramm: Die Stadt hat ihre Veranstaltungen der kommenden Wochen bis 19. April abgesagt, auch kreisweit haben Behörden unter anderem Absagen sogar verfügt. Nahezu im Minutentakt treffen in der AZ-Redaktion Mails von Vereinen, Verbänden und Kulturstätten ein, die von sich aus ihre Termine abblasen.

Das war’s erstmal: Auch die Stadthalle geht bis mindestens 19. April in die Corona-Zwangspause. Quelle: Lea Rebuschat

Ziel der konzertierten Aktion ist es, die Ausbreitung des Corona-Virus so weit zu bremsen, dass nicht viele Erkrankte auf einmal in die Gesundheitssysteme drängen, sondern erst nach und nach Kliniken und Praxen aufsuchen müssen. Dazu ist es wichtig, die sozialen Kontakte einzuschränken – vor allem bei Gelegenheiten, wo viele Menschen aufeinander treffen –, um Ansteckungen zu vermeiden.

Allerwelle will Zwangspause nutzen

Drehen die Allerwellen-Mitarbeiter von heute an Däumchen? Wohl nicht. „Wir hatten ja Vorlaufzeit, es ist nicht vom Himmel gefallen“, sagt Lippe. Deshalb habe man Zeit gehabt, sich etwas zu überlegen. Grundreinigungen für den Freiluftbetrieb, Revision, technische Wartungen: Ab Montag will Lippe mit seinem Team besprechen, welche üblicherweise für später vorgesehen Arbeiten in die jetzige Zwangspause vorgezogen werden könnten. „Da gibt es eine Menge zu tun. Ich hab’ keine Sorge, dass wir beschäftigungslos würden.“

Chancen der Zwangspause nutzen: Die Allerwelle in Gifhorn will den Corona-Shutdown nutzen, um in der Zeit andere Arbeiten zu erledigen. Quelle: Lea Rebuschat

