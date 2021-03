Gifhorn

Das zehrt an den Nerven: Mit diesem Sortiment stehen Gifhorner Geschäftsleute seit Wochen ganz hinten an an der Corona-Lockerungsfront. Hosen, Hemden, Schuhe darf es nach aktuellen Corona-Regeln nur mit kurzem Kontakt an der Ladentür geben. Wie das funktioniert und welche Hoffnungen Gifhorner nun mit den Beratungen am Mittwoch verbinden, hat die AZ erfragt.

„Tapfer bleiben und auch Ungerechtigkeit aushalten“

Noch muss auch das Schuhhaus Galipp zu sein. „Und das bei dem Warendruck“, sagt Maike Galipp-Le Hanne vom gleichnamigen Schuhhaus. Schließlich müsse ja jetzt schon die nächste Winterkollektion geordert werden, dabei ist die jetzige Saison noch gar nicht abverkauft. „Es ist dramatisch. Dass wir schon in ein paar Tagen öffnen, glaube ich nicht. Wir müssen tapfer bleiben und auch Ungerechtigkeit aushalten.“

„Wir müssen tapfer bleiben“: Mit Videoberatung und Schaufenster-Aktion überbrückt das Schuhhaus Galipp den Corona-Lockdown. Quelle: Sebastian Preuß

Mit Schaufenster-Aktionen wirbt Galipp für die Produkte. Ein Anruf und die Kundschaft darf an der Ladentür die Ware bekommen. Und dann? „Einen Hocker zum Anprobieren darf ich nicht vor die Tür stellen. Einige gehen ins Parkhaus, setzen sich ins Auto und probieren dort an. Im Supermarkt, wo auch Schuhe verkauft werden, ist es aber erlaubt.“

„Die können wir doch nicht im Stich lassen“

Und es gebe auch viele Kundinnen und Kunden, die nicht nur wegen modischer Aspekte Schuhe brauchen. „Ältere, die Schuhe mit Einlagen tragen, oder Kinder, die gewachsen sind, die können wir doch nicht im Stich lassen.“ Neuerdings gibt es auch Beratung per Videochat. Maike Galipp-Le Hanne hofft, dass zumindest Shoppen mit Terminen bald erlaubt ist. Ein bisschen Galgenhumor schwingt mit: „Wenigstens haben wir Licht im Laden.“

Bei C&A sind die Kinder-Überraschungstüten der Renner

Anrufen und sagen, was man kaufen möchte, das praktiziert auch die Gifhorner C&A-Filiale. „Ich frage am Telefon ab, was gewünscht wird, Hosenform und Konfektionsgröße etwa. Dann bringe ich das an die Tür“, sagt Filialleiterin Melanie Letto. Wer mag, kann zu einem günstigen Preis eine Überraschungstüte kaufen, in die das Personal packt, was es nach den Angaben der Kundschaft zusammenstellt. „Besonders bei Kindersachen ist die Nachfrage groß“, sagt Letto. Das Telefon stehe kaum still. Von langer Dauer sollte dieser Zustand aber ihrer Ansicht nicht mehr sein. „Wir freuen uns so auf die Kunden und hoffen, dass Mittwoch positive Signale von der Politik kommen.“

„Shoppen ist doch auch für Kopf und Seele gut“

Flitzen zwischen Telefon, Kleiderständern und Ladentür ist auch im S.Oliver-Shop angesagt. Auch Store-Managerin Kirsten Westphal hat mit Überraschungstüten – für 50 Euro bei einem Warenwert von 150 Euro – gute Erfahrungen gemacht. „Das ging wahnsinnig gut.“ Aber auch über Stammkunden, die sie wenigstens an der Tür sehen und kurz beraten kann, sei sie glücklich. Bald wenigstens nach Termin persönliche Shoppingevents anbieten zu können, darüber würde sie sich freuen. „Shoppen ist doch auch für Kopf und Seele gut.“

Auch Modenhaus Becker hält Kundenkontakt über Überraschungstüten

Vorab ausgewählte Überraschungstüten sind auch beim Gifhorner Modenhaus Becker der Renner. Die Kinder-Auswahl sei bereits in einigen Größen ausverkauft, sagt Fritz Becker jr. Und ab Mittwoch gibt es nun auch für Erwachsene ein Angebot. „Den Kundenkontakt so zu halten, ist wichtig.“ Individuelle Wünsche sammelt das Unternehmen über eine eigens eingerichtete Handynummer. Mit dem Zaudern der Politik, Lockerungen für den Textilhandel zu erlauben, ist Becker unzufrieden. Ihm gehe zunehmend das Verständnis verloren. „Wenn wir als Unternehmer in der Ideenfindung so wären, wären wir schon verloren.“

Von Andrea Posselt