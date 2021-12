Gifhorn/Hildesheim

Vor dem Landgericht Hildesheim musste sich ein 70-jähriger Gifhorner wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Jetzt wurde der Rentner zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte den Mann angeklagt, da er im Herbst 2014 ein neunjähriges Mädchen zweimal sexuell missbraucht haben soll. Das Kind war mit seiner Mutter bei der heutigen Ex-Ehefrau des Angeklagten und ihm zu Besuch. Diese Gelegenheit soll der Mann genutzt haben, um sich an diesem Tag zweimal an dem Kind zu vergehen.

Der Angeklagte ist bereits einschlägig vorbestraft

Vor Gericht hatte der Mann die beiden Taten zugegeben.Der 70-Jährige ist einschlägig vorbestraft und befindet sich wegen einer Vorverurteilung in Haft. Bereits 2018 hatte er sich vor dem Landgericht Hildesheim verantworten müssen. Der Vorwurf: sexueller Missbrauch von Kindern. Damals konnte ihm nachgewiesen werden, dass er in 26 Fällen Kinder missbraucht hatte. Am 12. Juli 2018 wurde er deshalb zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Dieses Urteil wurde bei der jetzigen Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren mit einbezogen.Die Strafe entspricht auch dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte eine geringfügig höhere Strafe gefordert. Da alle Beteiligten auf das Einlegen von Rechtsmitteln verzichteten, ist das Urteil bereits rechtskräftig.

Von Bettina Reese