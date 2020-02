„Sexmobil“: Film der Gifhorner Regisseurin ab März in den Kinos

Gifhorn

Was alles entstehen kann, wenn man mal wieder in die Heimat kommt und einem plötzlich Dinge auffallen, die einen bewegen und nicht mehr loslassen: So ging es der gebürtigen Gifhornerin Elke Lehrenkrauss vor einigen Jahren, als sie an der B 188 gen Heimat fuhr und ihr die Sexmobile nicht mehr aus dem Kopf gingen. Welche Schicksale die Frauen in den Bussen haben, wie das ist, für Sex bezahlt zu werden – das hat sie in dem Dokumentarfilm „ Sexmobil“ verarbeitet. Nach großen Erfolgen wie der Teilnahme am Locarno-Festival gibt es nun weitere Erfolgsmeldungen, darunter der bundesweite Kinostart im März.

Zwei Frauen als Protagonisten

Mit ihrem Film gewährt Lehrenkrauss Einblicke, wie die Straßenprostitution funktioniert. Mit Milena und Rita fand sie Protagonisten, die über ihr Leben und ihre Arbeit in den Bussen erzählen. Drei Jahre lang recherchierte sie für den Film, fand dabei auch Freier, die vor der Kamera Rede und Antwort stehen.

Schon viele Auszeichnungen

Zunächst wurde der Film auf vielen kleineren Filmfestivals gezeigt, es gab die ersten Preise. Dann nahm alles Fahrt auf. Es ging zum Filmfestival nach Locarno. Hinzugekommen ist inzwischen unter anderem der Friedensfilmpreis Osnabrück und die Tilda, ein Preis für das beste Werk einer Regisseurin. Sogar eine Vornominierung zum Deutschen Filmpreis Lola gibt es.

Nun geht’s zunächst in die Kinosäle in ganz Deutschland, an dem Programm werde aktuell noch gearbeitet, teilt die Regisseurin mit. Eine Entscheidung ist schon gefallen. „Wir haben entschieden, den Film nicht ins Gifhorner Kino zu bringen, obwohl das sehr schade ist, aber es ist einfach zu nah dran. Selbst wenn unsere Protagonisten damit kein Problem hätten, haben wir es seitens der Produktion so entschieden.“

Wichtig ist Elke Lehrenkrauss, dass der Film deutschlandweit so gut ankommt – wegen seines Inhalts und der künstlerischen Herangehensweise, die über das rein Dokumentarische hinausgeht. Auch in Amerika finde der Film eine tolle Resonanz sei auf allen wichtigen Filmfestivals präsent. Bis Mitte nächsten Jahres gehe die Tour international weiter.

Irgendwann soll „Lovemobil“ auch ins öffentliche TV kommen. Da ist aber noch Geduld angesagt, das kann frühestens 18 Monate nach der Kinoveröffentlichung geschehen.

Von Andrea Posselt