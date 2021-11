Landkreis Gifhorn

Ein kräftiger Sturm – und schon liegen erneut zahlreiche der hübschen bunt gefärbten Blätter auf dem Boden: Nach und nach verlieren die Laubbäume jetzt ihre Blätter. Für Menschen mit einem großen Grundstück ein Problem: Wohin mit all dem Laub? Auch wer Bäume vor dem Haus an der Straße stehen hat – die möglicherweise der Gemeinde oder der Stadt gehören –, muss aufgrund der Straßenreinigungssatzung dafür sorgen, dass das Laub verschwindet. Denn gerade wenn es nass wird, birgt es Rutschgefahren. Die AZ listet – ohne Garantie auf Vollständigkeit – die Angebote der Gemeinden auf.

In Allenbüttel, Wettmershagen und Edesbüttel wird am Samstag, 20. November, eine Laubsammlung durch den Außendienst der Gemeinde Calberlah durchgeführt. Dazu müssen die Laubsäcke mit einem Füllvermögen von maximal 120 Liter bis 9 Uhr an den Grundstücken stehen. Sie dürfen ausschließlich Laub enthalten. Zu Kontrollzwecken ist daher die Haus-Nummer auf den Säcken zu vermerken. Bei fehlender Haus-Nummer oder fehlerhafter Befüllung werden die Säcke nicht mitgenommen. In Jelpke steht an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr ein Laubcontainer am DGH.

In Bokensdorf können Bürgerinnen und Bürger das gesammelte Laub auf der Wiese am Mühlenweg abladen, Anlieferungen sind an den Samstagen 6., 13., 20. und 27. November, zwischen 9 und 12 Uhr möglich.

In Calberlah wird für die Laubsammlung ein Container bereitgestellt. Die Laubannahme erfolgt am Samstag, 6. November, und Samstag, 27. November, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Der Containerstandort ist die Berliner Straße am Ehrenmal auf dem Parkstreifen. Bei Selbstanlieferung können auch Bewohner der Ortsteile das Laub auch zu den Öffnungszeiten in Calberlah abgeben. An Straßen, an denen mehrere gemeindeeigene Bäumen ab einem Baumumfang von etwa 1,20 Meter stehen, wurden in diesem Jahr bereits Bigbags zur Laubsammlung aufgestellt. Diese werden durch den Außendienst bei Bedarf geleert.

In Didderse steht ein Container für die kostenlose Laubentsorgung in haushaltsüblichen Mengen zu folgenden Terminen auf dem Parkplatz am Kindergartenspielplatz, An der Schule: Samstag, 13. November, von 9 bis 12 Uhr und Samstag, 27. November, von 9 bis 12 Uhr. Die Abgabe ist nur zu diesen Terminen erlaubt. Sonstige Grünrückstände dürfen nicht entsorgt werden.

Die Gemeinde Osloß stellt Laubcontainer zur Verfügung. Diese stehen bereits am Friedhof, am alten Festplatz, und an der Barnbruchstrift. Dort darf nur Laub entsorgt werden, weder Strauchwerk noch Wurzeln oder Müllsäcke gehören in die Container. Bei Verstößen wird die Gemeinde Anzeige erstatten und künftig keine kostenlos nutzbaren Container mehr aufstellen.

Auch in diesem Jahr stellt die Gemeinde Rötgesbüttel einen Container zur kostenlosen Anlieferung von Laub für Rötgesbütteler und Rötgesbüttelerinnen zur Verfügung. Unter Beachtung der geltenden Corona-Regelungen findet die Annahme am Samstag, 13. November, von 9 bis 13 Uhr auf dem Festplatz in Rötgesbüttel statt. Es wird ausschließlich Laub angenommen. Die Anlieferung von Grünschnitt und Ästen ist strengstens verboten.

In der Gemeinde Schwülper kann zu folgenden Terminen Laub abgegeben werden: Groß Schwülper, hinter der Okerhalle, Mittwoch, 10. November, 13 bis 15 Uhr, Samstag, 13. November, 9 bis 11 Uhr; Lagesbüttel Festplatz: Mittwoch, 17. November, 13 bis 15 Uhr, Samstag, 20. November, 9 bis 11 Uhr; Walle, Parkplatz am Sportplatz: Mittwoch, 24. November, 13 bis 15 Uhr, Samstag, 27. November, 9 bis 11 Uhr; Rothemühle, hinter der Mehrzweckhalle: Mittwoch, 1. Dezember, 13 bis 15 Uhr, Samstag, 4. Dezember, 9 bis 11 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten darf kein Laub angeliefert werden, nur reißfeste Säcke sind erlaubt.

Für die Westerbecker Bürger steht an den Samstagen, 20. November und 4. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr ein Container auf dem Parkplatz am Rathaus.

Die Gemeinde Vordorf nimmt in Vordorf und Rethen zu festen Terminen Laub entgegen, in Eickhorst steht ebenfalls ein Container. Die Termine sind folgende: Auf dem Parkplatz am Sportheim Vordorf kann Laub abgegeben werden am Samstag, 6. November, von 12 bis 14 Uhr, am Mittwoch, 10. November, von 10 bis 12 Uhr, am Samstag, 13. November, von 12 bis 14 Uhr sowie am Mittwoch, 17. November, von 10 bis 12 Uhr. Auf dem Parkplatz am Gemeindezentrum Rethen wird das Laub entgegen genommen am Samstag, am Samstag, 6. und 13. November, von 9 bis 11 Uhr, sowie am Mittwoch, 10. und 17. November, von 13 bis 15 Uhr. Am DGH Eickhorst, Am Ostfeld 3, wird je ein Container für das Laub von Eickhorster Bürgern am Freitag, 29. Oktober und 12. November, aufgestellt. Das Abstellen von Säcken neben den Containern ist auch hier verboten.

Auch die Gemeinde Weyhausen stellt ihren Bürgern einen Container zur kostenlosen Entsorgung von Laub zur Verfügung. Dieser dient nur zur Aufnahme des bei der Straßen- und Gehwegreinigung anfallenden Laubs. Standort ist im Kirchweg. Der Gemeindemitarbeiter nimmt das Laub dort montags von 15 bis 16 Uhr und mittwochs von 11 bis 12 Uhr entgegen. Bei der Laubentsorgung ist das Tragen einer Maske verpflichtend.

