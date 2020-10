Landkreis Gifhorn

Es wird kühler in Gifhorn, und damit kommt auch die Zeit, die Freizeit anders zu gestalten. Hier ein paar Tipps, was man jetzt unternehmen kann.

Allerwelle: Das Erlebnisbad hat die Wintersaison eröffnet, offen ist das Hallenbad Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 19 Uhr. Zusätzlich steht weiterhin das Nichtschwimmerbecken im Freibad zur Verfügung. Die derzeit gültigen Corona-Regeln: Es dürfen gleichzeitig bis zu 150 Badegäste anwesend sein, Kinder ab dem zehnten Lebensjahr können ohne Begleitung eines Erwachsenen schwimmen gehen, die Aufenthaltsdauer beträgt maximal drei Stunden.

Wellness Sauna, Nordhoffstraße in Gifhorn: Geöffnet ist Dienstag 10 bis 20 Uhr (Damentag), Mittwoch 10 bis 22 Uhr, Donnerstag 12 bis 20 Uhr, Freitag 10 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr. Ruhetag: Montag. Corona-Regel: Beim Eintreten und Gehen innerhalb des Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nicht jedoch in den Saunen selbst.

Takka Tukka Abenteuerland im Heidland: Öffnungszeiten in den Herbstferien: Montag bis Sonntag jeweils 11 bis 19 Uhr, für Samstag und Sonntag ist eine vorherige Anmeldung erforderlich (Reservierungsformular auf der Homepage https://gifhorn.takka-tukka.com). Corona-Regel: Mund-Nasen-Schutz ist in der gesamten Halle zu tragen, am zugewiesenen Platz nicht. Begrenzt sind auch Kindergeburtstage möglich.

Schulmuseum Steinhorst: Sonderausstellung „Die Schenke an der Furt: Gasthof Heine 1770-2020“, Öffnungszeiten Freitag und Samstag von 12 bis 16 Uhr und an Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Gruppenbesuche sind auf Anfrage auch außerhalb dieser Zeiten möglich.

EMMA – Museumswohnung im Kavalierhaus im Steinweg: Sonderausstellung „ Burda, Brigitte, Sibylle & Co – Frauenzeitschriften der 50er Jahre“ Samstag 10 bis 13 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr, Dienstag 10 bis 15 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr, Öffnungszeiten EMMA - Museumswohnung im Kavalierhaus Samstag 11 bis 13 Uhr, Sonntag 15 bis 17 Uhr

Historisches Museum Schloss Gifhorn: „Der Traum vom neuen Leben – Niedersachsen und das Bauhaus“, Dienstag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 17 Uhr

Museum Burg Brome: Mittwoch bis Samstag: 14 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertage 11 bis 17 Uhr.

In den Museen gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

