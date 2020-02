Feuer-Serie im Südkreis: Jetzt startet Prozess

Papenteich/Hildesheim

Es geht um neun Brandstiftungen: Der Prozess gegen einen 42-Jährigen aus Wedelheine startet am 6. März vor dem Hildesheimer Landgericht. Dem Mann droht eine mehrjährige Haftstrafe.

In der Nacht zum 6. Juli stand das Grasseler Gerätehaus in Flammen. Einen Monat später, in der Nacht zum 4. August, brannte eine Scheune in Grassel direkt neben Wohnhäusern. Am 21. September wurde eine Scheune in Wedelheine und ein darin geparkter Oldtimer, ein Ford Mustang von 1966, ein Raub der Flammen. Das sind die drei spektakulärsten der neun Fälle, die die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwirft.

Vier Verhandlungstage im März und April: Das Landgericht Hildesheim befasst sich mit der Brandserie im Papenteich. Wegen Brandstiftung in neun Fällen angeklagt ist ein 42-Jähriger aus Wedelheine.

Besonders schwer wiegt der Brand der Scheune in Grassel. Den wertet die Anklage als schwere Brandstiftung, weil bewohnte Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe und damit Menschenleben in Gefahr waren. Den höchsten Schaden gab es bei dem letzten Fall mit Scheune und Oldtimer, an den sich die Festnahme des 42-Jährigen anschloss.

Schäden zwischen 1000 und 500 000 Euro

Bei den acht Brandstiftungen reicht der Strafrahmen von einem bis zehn Jahren pro Tat, bei der schweren von einem bis 15 Jahren, so Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts Hildesheim. Die finanziellen Schäden der einzelnen Taten lägen zwischen 1000 und 500 000 Euro – das war die Scheune mit Oldtimer.

Die Strafkammer 16 unter Leitung der Richterin Karin Brönstrup hat vier Prozesstage angesetzt: 6. und 27. März sowie 17. und 23. April. Insgesamt 37 Zeugen sind geladen. Vor allem der zweite Prozesstag dürfte ein langer werden, dann stehen 17 Zeugen auf der Tagesordnung.

Beschuldigter bestreitet die Taten

Der 42-Jährige sitzt seit fünf Monaten wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Ihn hatten Ermittler der Polizeiinspektion Gifhorn nach dem Brand in Wedelheine in unmittelbarer Nähe des Brandortes geschnappt. In Polizeivernehmungen bestritt der Mann die Taten.

Von Dirk Reitmeister