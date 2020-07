Kostenlos bis 11:00 Uhr Segway, E-Scooter und Co.: Was ist erlaubt, was verboten?

Gerade bei jungen Leuten sind die Fahrzeuge beliebt – aber nicht alle dürfen im Straßenverkehr auch genutzt werden. Hans-Heinrich Kubsch, Verkehrssicherheitsberater der Gifhorner Polizei, informiert über das, was erlaubt, und das, was verboten ist.