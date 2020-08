Seershausen

Ein Schicksalsschlag hätte ihn beinahe aus der Bahn geworfen, doch dann hatte sein Sohn eine kluge Idee: Patrick Grofmeier aus Seershausen war über Jahre im Kreis Gifhorn aktiv im Fußball. Er war Coach, Schiedsrichter und selbst aktiver Spieler. Im Jahr 2017 passierte es: Ein doppelter Kreuzbandriss im Knie legte den heute 41-Jährigen von einem Tag auf den anderen lahm. 36 Jahre Fußball-Leidenschaft waren dahin. „Ich fiel in ein tiefes Loch“, erinnert er sich. Heute spielt das runde Leder keinerlei Rolle mehr. Er blickt auf den Fluss, an dem wir stehen. „Ich will nur noch ans Wasser, meine Ruhe haben.“

Zur Galerie 36 Jahre lang war Fußball die große Leidenschaft von Patrick Grofmeier aus Seershausen. Nun liebt er Angeln – und dran lässt eine immer mehr wachsende Fangemeinde im Internet teilhaben.

Den Anstoß dazu gab damals sein Sohn. Gemeinsam machten sie sich Anfang 2018 auf und absolvierten den Angelschein. Seitdem ist sein Leben auf einer komplett neuen Spur. Lachend blickt er zurück: „Das ersten Male hatten mit Angeln nichts zu tun.“ Aber damit das so kam, studierte er akribisch alles. Ausrüstung, Wetterlagen, Köder, lernte sondieren, welche Stelle an einem Gewässer geeignet ist für einen Fang - Grofmeier schildert voller Leidenschaft, wie spannend für ihn sein Hobby inzwischen geworden ist. An den Fang des ersten Hechtes kann er sich noch lebhaft erinnern. „67 Zentimeter - da hat es mich infiziert.“ Und gleich fügt er hinzu, dass es ihm nicht um Rekordjagden geht. „Das Angeln ist wichtig, der Fang zweitrangig.“

„Es gab Lob, weil ich so authentisch bin“

Von seiner Leidenschaft sollten viele erfahren. Also meldete er sich bei Instagram und Facebook an. „Grofy geht angeln“ heißt sein Account. „Eigentlich wollte ich hier nur meine Erlebnisse am Wasser mit Interessierten teil.“ Doch dann passierte fast schon Unglaubliches. Kurz nach dem Start im Netz hatte er bereits 150 Abos. Auf der Angelmesse in Berlin wurde er sogar schon angesprochen auf seine Internet-Präsenz. „Es gab Lob, weil ich so authentisch bin.“

Akribisch hat Grofmeier studiert, welcher Köder welche Fischarten am ehesten anbeißen lässt. Immer wieder entdeckt er neue Feinheiten, entdeckte Raubfische als neues Thema. Jedes hinzugewonnene Wissen lässt er im Netz auch andere wissen. 2019 brachte er es auf 300 Angeltage. Bei Wind und Wetter sei er unterwegs gewesen an Gewässern im Kreisgebiet. Da schnellte die Zahl der Follower schon auf 1000 hoch. Das blieb auch einem Kunstköder-Hersteller nicht verborgen. Der Deal: Grofy testet die Produkte und bewertet sie. „Aber unbedingt ehrlich. Ich bleibe unabhängig. So bin ich eben, authentisch - und das mögen die Leute.“ Inzwischen hat er einen „Grofy-Pool“, ist mit elf Firmen im Bereich Angelzubehör vernetzt. Grofys Abonnenten erhalten im Gegenzug Rabatte bei den Firmen. Missfällt Grofy etwas am Zubehör, erläutert er das. „Es wäre schon ein Traum, wenn ich davon leben könnte. Aber ich werde immer unabhängig bleiben.“

Auch wenn er nichts fängt, erfährt das die Internet-Fangemeinde

„Geld ist eben nicht alles“, hakt er diesen Teil des Gesprächs ab. Dann leuchten wieder seine Augen, wenn er vom „Kampf mit einem Wels“ erzählt, dem 24-Stunden-Ansitzen auf Karpfen und den vielen Fehlwürfen, die auch dazugehören. Am liebsten geht er alleine los, verbringt Stunde um Stunde am Fluss. Neulich hat er per Livestream Einblicke in seine Welt gegeben. „Gefangen habe ich nichts, aber 75 Leute haben es live verfolgt.“ Und auch davon erfahren seine Follower, dass er manchmal 400 bis 500 Würfe am Tag umsonst macht und mal eben nichts fängt. Auch das postet er seiner Fangemeinde im Netz. „Dafür habe ich 685 Likes erhalten.“

Ehe jemand nun denkt, Grofy sei ein Selbstdarsteller, dem entgegnet der 41-Jährige: „Ich habe jetzt 4600 Follower bei Instagram, folge aber selbst 3600 anderen. Ich gebe Junganglern Tipps, ich liebe den Austausch mit anderen Anglern, darum geht’s mir.“ Beim Abschied sagt er: „Angeln ist für mich einfach Lifestyle, mehr als ein einfaches Hobby. Ein Tag ohne Wasser geht einfach nicht.“

Von Andrea Posselt