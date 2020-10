Sechster Corona-Todesfall im Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Ein weiterer Mensch aus dem Landkreis Gifhorn ist an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Laut Kreisverwaltung handele es sich um eine ältere Person, die bereits länger stationär in einem Krankenhaus behandelt worden sei. Damit steigt die Zahl der Personen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, auf sechs.

Die Zahl der Neuinfektionen beziffert der Landkreis mit 15, damit liegt die Gesamtzahl jetzt bei 365. 102 Fälle sind derzeit akut. Insgesamt hat das Gesundheitsamt mittlerweile 4107 Personen getestet, das sind 71 neue Tests innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Zahl der Genesenen wird mit 257 angegeben (Stand 21 Oktober), die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 32,3 (+ 5,7).

