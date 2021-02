Landkreis Gifhorn

Raus an die frische Luft und die Natur zu Fuß erkunden – Spaziergänge sind in Corona-Zeiten der neue Volkssport. Doch wer immer nur eine Runde um die beliebten Ziele Schlosssee, Tankumsee und durch die Gifhorner Heide drehen möchte, dem kann auch mal langweilig werden. Das muss nicht sein, findet Jörn Pache, Geschäftsführer der Südheide Gifhorn. Er hat für die AZ ein paar Tipps gegeben, wo man Neues entdecken kann. Alle Touren sind auch für Familien geeignet. Da aktuell keine Einkehrmöglichkeiten geöffnet sein dürfen, sollte man an etwas Proviant denken.

Auf den Spuren von Hermann Löns

Spaziergeh-Tipp in Winkel: Einen Themenweg „Auf den Spuren von Hermann Löns“ gibt es seit letztem Jahr. Quelle: Sebastian Preuß

Dieser Spaziergeh-Tipp führt in den Gifhorner Ortsteil Winkel. „Auf den Spuren von Hermann Löns“ heißt er. Die Strecke beträgt etwas über fünf Kilometer.

Dieser Weg wurde erst im letzten Jahr eröffnet. Der Weg ist beschildert und führt nicht unmittelbar durch die Heideflächen (wo teilweise sehr viel los ist), sondern durch die Umgebung drumherum. Auf Schautafeln gibt es Infos zu Hermann Löns, der ja auch öfter in Gifhorn zu Besuch war, und zur Flora und Fauna. Die Route ist ausgeschildert. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber dem ehemaligen Löns-Krug.

Durch das Urstromtal der Aller

Auf ins Urstromtal der Aller: Mitten in Neubokel startet dieser Rundweg. Quelle: Sebastian Preuß

Dieser Spaziergeh-Tipp führt in den Gifhorner Ortsteil Neubokel. Die Strecke beträgt rund zehn Kilometer. Empfohlener Startpunkt ist die Infotafel Ecke Kaiserholz/Dorfstraße. „Der Neubokeler“ ist ein durchgängig ausgeschilderter Wanderweg. Der Weg führt in einem weiten Bogen vorbei an Feldern, Wiesen und Wäldern durch das Urstromtal der Aller und unter anderem auch zum Heidesee.

Durchs Postmoor auf Holzbohlen

Einfach mal neue Wege ausprobieren: Im Landkreis Gifhorn gibt es viele Themenwege, die für Abwechslung beim Spaziergang sorgen. Quelle: dpa

Dieser Spaziergang führt durchs Postmoor. Keine Bange, das geht trockenen Fußes. Die rund fünf Kilometer lange Strecke startet im Albert-Lahmann-Weg in Räderloh.

Im Postmoor bei Räderloh gibt es einen tollen Wanderweg, der unter anderem über Holzbohlen führt. Am südlichen Ende des Wegs kann man die Gedenkstätte und den Friedhof des Gefangenenlagers zu besuchen, deren Geschichte untrennbar mit dem Postmoor verbunden ist.

Über zwölf Brücken gehen in Knesebeck

Es gibt viel zu entdecken im Landkreis Gifhorn: Im Nordkreis gibt es einige eher unbekannte Themenwege. Quelle: dpa

Dieser Spaziergeh-Tipp führt nach Knesebeck. Der Walderlebnispfad „Brücken durchs Moor“ führt über 2,7 Kilometer. Start ist am Haus der Landschaft in Knesebeck, Burgstraße.

Weshalb Jörn Pache von der Südheide diesen Tipp gibt: „Dieser Erlebnispfad ist toll für einen Familienausflug mit Kindern. Es gibt hier Infoelemente und einen 12-Brücken-Weg, also viel zum Spielen und Mitmachen.“

Auf dem Otterpfad in Wahrenholz

Schöne Aussicht: Auch der Besuchersteg an der Wahrenholzer Mühle ist jetzt fertig. Quelle: Foto: Hans-Jürgen Ollech

Immer auf der Fährte des Fischotters führt dieser Otter-Pfad von Wahrenholz (Start ist am Bahnhof) nach Norden. Die Strecke ist mehr als 20 Kilometer lang. Der Pfad und die Stationen entlang des Weges geben Einblicke in die Gefahrenzonen für den Wassermarder und bieten viele Gelegenheiten zum Naturerleben, zum Beispiel bei der Barfuß-Erkundung eines Baches. Auch der Elbe-Seitenkanal und die historische Wassermühle in Wahrenholz werden angesteuert.

Insgesamt laden vier Otter-Pfade dazu ein, die Landschaft aus der Perspektive eines Fischotters zu erleben. Die Otter-Pfade führen in die­se Gebiete, um den Blick für die Lebensräume des Fischotters zu schärfen. Ins­ge­samt 24 mit Stahl-Ottern versehene Stationen laden dazu ein, direkt vor Ort etwas über das Leben des Wassermarders und den Naturschutz zu erfahren.

Der Naturerlebnisraum Ohremühlengraben in Brome

Bis direkt ans Wasser: Auf dem Natur- und Kulturlehrpfad lernen Kinder die Tier- und Pflanzenwelt kennen. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Auf diesem Natur- und Kulturlehrpfad, der vom Mühlencafé aus über den Altendorfer Kirchsteig startet, können Kinder die Tier- und Pflanzenwelt der einheimischen Gewässer kennenlernen, erforschen und begreifen. Beispielsweise führen zwei Holzstege direkt an das Wasser heran, wo die Kinder keschern können und hautnah mit der Natur konfrontiert werden. An acht Stationen sind Informationstafeln aufgestellt, die die Themen Natur und Naturschutz am Mühlengraben sowie den angrenzenden Mühlenteichen kindgerecht darstellen. Ein besonderer Schutz gilt den Bibern, die hier in der freien Wildbahn schon gesichtet wurden.

