In der Gifhorner Heide brennt es

Feuer in der Gifhorner Heide und das bei der herrschenden Trockenheit: Rund 60 Einsatzkräfte rückten insgesamt aus und sorgten dafür, dass aus dem begrenzten Flächen- kein ausgedehnter Waldbrand wurde.

Der war gegen 14.20 Uhr am Samstag nämlich gemeldet worden. Die Gifhorner Wehr rückte zuerst aus, gemeinsam mit Neubokel. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass der Brandort nicht nur schwierig zu lokalisieren war, sondern auch schwierig zu erreichen, nachdem feststand, wo es brannte. „Das Gelände liegt direkt an der Gifhorner Schweiz und ist nur über Feldwege zu erreichen. Das hat seine Zeit gedauert“, erklärte Maik Sliever, Brandmeister vom Dienst in Gifhorn und Einsatzleiter vor Ort. In dieser zeit sei die ursprüngliche Brandfläche von 600 auf rund 1000 Quadratmeter angewachsen.

Wasserversorgung als Herausforderung

Die Unwegsamkeit war nicht das einzige Problem. Auch die Wasserversorgung bedeutete eine Herausforderung für die Wehren, der sich diese aber routiniert stellten. Eine Wasserversorgung wurde zum Waldsee aufgebaut, vorher forderte Sliever noch Tanklöschfahrzeuge an – nicht nur, um die aktuell in Flammen stehende Fläche abzulöschen, sondern auch, um vorbereitet zu sein, falls sich das Feuer weiter ausgebreitet hätte, denn die Gefahr bestand wegen der anhaltenden Trockenheit. Dazu wurden Kräfte aus Gamsen, Kästorf und Wilsche nachalarmiert – insgesamt waren schließlich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Das Feuer hatten sie schnell im Griff. Um einen erneuten Ausbruch nach den Löscharbeiten zu verhindern, gab es abends einen Kontrolleinsatz vor Ort. Zur Brandursache allerdings konnte Sliever keine Angaben machen.

Von Thorsten Behrens