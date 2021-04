Nicht nur wegen Corona schwingen sich immer mehr Menschen aufs Rad. Gifhorns Polizei reagierte am Mittwoch darauf mit Großkontrollen. Das Ziel: Aufklären und informieren, um die Zahl der Fahrradunfälle noch weiter zu senken.

Aufklären und Informieren: Am Mittwoch kontrollierte die Polizei Radlerinnen und Radler in Stadt und Kreis Gifhorn - auch in der Fußgängerzone. Quelle: Sebastian Preuß