Zwei Verletzte bei Unfall auf der Tangente

Gifhorn

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Tangente vor der Dragenkreuzung sind am Mittwochmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eines der Fahrzeuge fing Feuer, das von Ersthelfern gelöscht wurde. Dennoch blieb der Feuerwehr noch einiges zu tun.

Eine 82-jährige Autofahrerin war mit ihrem Skoda Yeti gegen 13.20 Uhr in Richtung Dragenkreuzung unterwegs, als sie laut Polizei aus ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von ihrer Fahrspur abkam. Auf der Gegenspur prallte ihr Wagen frontal mit dem entgegen kommenden Skoda Yeti eines 58-Jährigen zusammen. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie ins Klinikum mussten.

Der Yeti des 58-Jährigen fing durch die Unfallschäden Feuer. Das löschten Ersthelfer, berichtete Dennis Misselhorn, der als Einsatzleiter mit vier weiteren Feuerwehr-Kräften vor Ort war.

Feuerwehr und Umweltbehörde vor Ort

Die Brandschützer mussten die Batterien der Wagen abklemmen und ausgelaufene Betriebsstoffe abbinden. Deshalb war auch die Umweltbehörde des Landkreises Gifhorn vor Ort. Später musste noch eine Fachfirma im Auftrag der Straßenmeisterei kommen. Bis dahin blieb die Tangente zwischen Dragenkreuzung und Dannenbütteler Weg blockiert. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Dirk Reitmeister