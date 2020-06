Gifhorn

Feuerwehr-Einsatz am Freitagabend in der Gifhorner Bäckerstraße: Die Ortswehren aus Gifhorn und Neubokel bereiteten einem Schuppenbrand in einem Bungalowkomplex ein schnelles Ende. Es blieb bei Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Schuppen in einer Bungalowreihe am Ende der Bäckerstraße zum Handwerkerwall hin in Brand. Gegen 21 Uhr machten sich 25 Einsatzkräfte aus Gifhorn und Neubokel auf den Weg, so Einsatzleiter Mirco Klemm. Sie brauchten nicht einmal eine halbe Stunde, bis sie ihre Schläuche wieder einrollen konnten.

Schuppenbrand in der Bäckerstraße: Die Feuerwehren aus Gifhorn und Neubokel verhinderten, dass Schlimmeres daraus wurde. Quelle: Dirk Reitmeister

Verletzt wurde niemand. „Die Bewohner waren schon draußen, als wir kamen.“ Ein Nachbar hatte die Flammen aus dem sechs mal drei Meter großen Lagerschuppen kommen sehen und die 112 gerufen. Von zwei Seiten vom Boden aus gingen die Einsatzkräfte – unter Atemschutz – gegen den Brand vor. Die Drehleiter kam auch zum Einsatz, vom Korb aus war aber diesmal nur Beobachtung angesagt, so Klemm.

Einsatz an der Bäckerstraße in Gifhorn: Die Feuerwehren hatten den Schuppenbrand schnell im Griff. Quelle: Dirk Reitmeister

Die Wehren verhinderten, dass die Flammen auf die benachbarten Wohngebäude übergriffen, unter anderem auf einen Komplex, der direkt an den Schuppen grenzt. Dort mussten die Einsatzkräfte etwas Fassade abnehmen, und sie kontrollierten auch das Dach nach Glutnestern. Dazu kam auch die Wärmebildkamera zum Einsatz. Vor Ort waren auch die Polizei und für alle Fälle der Rettungsdienst.

Von Dirk Reitmeister