Gifhorn

Unfälle vermeiden und in der dunklen Jahreszeit für mehr Sicherheit sorgen: Darum gab’s am ersten Unterrichtstag nach den Herbstferien am Montag eine groß angelegte Schwerpunktaktion der Gifhorner Polizei. Viele Beamtinnen und Beamte waren sechs Stunden lang im Einsatz, viele Verstöße wurde festgestellt und geahndet.

„Schulwegsicherung ist für uns ein ganz wichtiges Thema“, sagt David Schmalz von der Polizeiinspektion Gifhorn. Der Polizeikommissar hatte den Einsatz vor den Schulen im Kreisgebiet seit Tagen akribisch vorbereitet. „30 Kolleginnen und Kollegen in Uniform und Zivil sind mit dabei – sie kommen aus den Kommissariaten, der Einsatz- und Verfügungseinheit, dem Präventionsteam und auch aus dem Streifendienst“, führt Schmalz aus. Vor 13 Schulen im Landkreis Gifhorn fanden die Kontrollen am Montag von 7.30 Uhr bis 14 Uhr statt.

Gurt-Muffel müssen zahlen

Verbotene Handy-Nutzung am Steuer, fehlende Kindersitze beim Transport der kleinen Passagiere, nicht angelegte Sicherheitsgurte oder zu hohes Tempo: Darauf legten Gifhorns Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter bei der Schwerpunktaktion am Montag ein ganz besonderes Augenmerk. Gemeinsam mit Kollegin und Polizeikommissarin Antonia Siemons hatte Schmalz zu Beginn des Einsatzes in den frühen Morgenstunden vor der Wilscher Astrid-Lindgren-Schule Position bezogen.

Die ersten Verstöße ließen in der Schulstraße/Einmündung Ringelahweg nicht lange auf sich warten: Ein Audi-Fahrer hatte sein Kind nicht angeschnallt zur Schule chauffiert und auch eine Skoda-Fahrerin hatte darauf verzichtet, ihren beiden Kindern die Sicherheitsgurte anzulegen. „Ein ungesichertes Kind im Fahrzeug kostet 60 Euro, für mehrere ungesicherte Kinder im Auto werden 70 Euro fällig – zudem gibt’s jeweils einen Punkt in Flensburg“, geht Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak auf die Konsequenzen der festgestellten Verstöße ein.

Polizeikontrollen vor Schulen: Bei Regel-Verstößen wurden Bußgelder fällig. Quelle: Sebastian Preuß

Tempolimits missachtet

Weil vor den Schulen Tempolimits gelten, kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten auch die gefahrene Geschwindigkeit. Immer wieder gebe bei diesem Thema Beschwerden von Eltern – bei den Kontrollen seien es dann aber auch viele Väter und Mütter, die sich nicht an die Spielregeln hielten und zu schnell unterwegs seien, weiß Nowak.

Zeitumstellung, Dunkelheit, schlechtes Wetter und schlechte Sicht: Die Polizei hatte am Montag auch die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler im Blick. „Ein defektes Licht oder eine nicht funktionierende Bremse können schnell Ursache für schwere Unfälle sein und Leben kosten“, kündigt Nowak weitere Kontrollen vor Gifhorns Schulen und auf den Schulwegen an.

Von Uwe Stadtlich