Es ist ein neuer Eckpfeiler in der Bekämpfung der Corona-Pandemie: Wenn am Montag die Osterferien enden, ist ein Schulbesuch nur noch mit negativem Corona-Schnelltest möglich. Die AZ hat Schulleiter im Kreis Gifhorn gefragt, was sie von der Testpflicht halten und welche Schwierigkeiten sie erwarten.