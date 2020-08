Landkreis Gifhorn

Der Beginn des Schuljahres 2020/21 steht für zigtausende Schüler im Landkreis Gifhorn im Zeichen der Kohorte – denn in solchen kehren sie am Donnerstag an ihre Schulen zurück. Hygienekonzepte sollen es ermöglichen, dass trotz Corona möglichst alle Schüler möglichst lange am regulären Unterricht teilnehmen können. Das Stichwort lautet eingeschränkter Regelbetrieb.

„Wir sind froh, dass wieder alle Schüler da sind“, sagt Stefan Korten, Direktor der Christian-Albinus-Oberschule in Weyhausen. Und trotzdem hat er ein „leichtes Bauchgrummeln“, weil die Corona-Infektionen wieder zunehmen. Dem schließt sich Brigitte Gorke als Leiterin des Gifhorner Humboldt-Gymnasiums an. „Wir hoffen, dass es möglichst lange gut geht“, sagt sie. Und auch Thomas Seeliger, Leiter der Realschule Calberlah, spricht von „gemischten Gefühlen“.

Negativer Test ist Voraussetzung Niedersachsens Kultusminister Grant-Hendrik Tonne hat am Mittwoch noch einmal betont, dass Schüler und Lehrer einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wenn sie Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben. Ansonsten dürfen sie die Schule nicht betreten. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein, wenn er noch in einem Risikogebiet gemacht wird. Schulleiter, die den Verdacht haben, dass ein Lehrer oder Schüler, der in einem Risikogebiet war, sich nicht hat testen lassen, dürfen das Gesundheitsamt informieren.

„Erheblicher Aufwand“ für Hygienekonzepte

In den Ferien haben die drei Schulen nach den Vorgaben des Landes Niedersachsen jeweils ein Hygienekonzept ausgearbeitet. „Die Corona-Maßnahmen nehmen einen Großteil unserer Arbeit ein“, sagt HG-Leiterin Brigitte Gorke. „Der Aufwand ist erheblich“, sagt auch Thomas Seeliger. So mussten die Schüler in festgelegte Gruppen, die sogenannten Kohorten, eingeteilt werden. In der Regel bildet ein Jahrgang eine Kohorte. Jede Kohorte hat einen eigenen Eingang und auch einen eigenen Pausenbereich. Zudem gelten weitere Regeln für das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, das Verhalten im Unterrichtsraum, in dem die Abstandsregeln aufgehoben sind, oder für den Toilettengang.

„Wir machen mehr als verlangt wird“, sagt Stefan Korten von der Oberschule Weyhausen. In den ersten zweieinhalb Wochen gibt es dort noch keinen regulären Stundenplan und auch keinen Nachmittagsunterricht. Zudem gilt in Weyhausen bis zum 14. September auch im Unterricht die Maskenpflicht. „Wir haben eine Fürsorgepflicht und wollen erst beobachten, wie sich die Infektionszahlen besonders bei den Reiserückkehrern entwickeln“, sagt Korten.

Oberschule Weyhausen: „Wir machen mehr als verlangt wird“, sagt Direktor Stefan Korten. Quelle: Jörg Rohlfs

Das Kohortenprinzip hat auch Auswirkungen auf das Nachmittagsangebot an den Schulen. Während es an der Realschule Calberlah sonst Arbeitsgemeinschaften mit Schülern aus mehreren Jahrgängen gibt, ist dieses Angebot jetzt „minimiert“, wie Thomas Seeliger sagt. Und am Humboldt-Gymnasium finden diese Angebot wann immer es geht im Kohortenprinzip statt. „Ansonsten gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern“, sagt Brigitte Gorke. Während die Mensa an der Realschule Calberlah wieder geöffnet ist, bleibt sie am HG noch geschlossen. Der Kiosk hat in den Pausen aber geöffnet.

Schulstart: Die verschiedenen Szenarien Zum Schulstart nach den Sommerferien hat das Land Niedersachsen die Corona-Regeln neu gefasst. Hier die wichtigsten Kernpunkte, die sich je nach Entwicklung der Fallzahlen ergeben: „Um den eingeschränkten Regelbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte Gruppen beziehungsweise Jahrgänge verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben“, so die Regelung des Ministeriums. Durch den Wegfall des Abstandsgebots zwischen den Schülerinnen und Schülern bekommt die konsequente Umsetzung der Lüftung von Räumen eine besondere Bedeutung. Zudem wird im Szenario A das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts in bestimmten Situationen verpflichtend vorgegeben. Im Unterricht und innerhalb einer Kohorte muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei steigenden Infektionen in der Region tritt Szenario B in Kraft. Die Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt bestehen, darüber hinaus sind die Hygiene- und Abstandsregeln wieder anzuwenden. Bei Schulschließungen beziehungsweise Quarantänemaßnahmen tritt das Szenario C in Kraft. Neben Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge, Klassen oder Gebäudenutzende durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen dann ausschließlich zu Hause. Geregelt ist auch: Bei einem banalen Infekt wie Schnupfen ist Schulbesuch angesagt.

Corona hat die Digitalisierung an den Schulen beschleunigt. Und auch nach den Ferien bleibt diese ein wichtiger Aspekt. „Das gehört zu den wenigen positiven Dingen der Pandemie“, sagt Thomas Seeliger. Er sieht seine Schule zwar schon gut aufgestellt, sagt aber mit Blick auf technische Ausstattung und Kompetenzen: „Es geht noch besser.“ Und daran wird jetzt gearbeitet. Auch um für den Fall vorbereitet zu sein, dass die Corona-Maßnahmen an den Schulen wieder verschärft werden.

Die Schüler müssen per Unterschrift bestätigen, dass sie die Hygienekonzepte kennen

An den ersten Tagen werden die Hygienekonzepte mit den Schülern besprochen. „Sie müssen durch Unterschrift bestätigen, dass sie diese zur Kenntnis genommen haben“, sagt Brigitte Gorke. Ihr Kollege Seeliger hofft, dass die Schüler durch Einhaltung der Regeln dazu beitragen, „dass wir lange gut unterrichten können“.

Von Christian Albroscheit