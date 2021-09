Landkreis Gifhorn

Die Ansage des Kultusministeriums in Hannover steht: Der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen soll im Präsenzunterricht stattfinden. Verschärfte Testpflicht, Maskenregeln für Grundschulen gelten mindestens bis 22. September.

Lehrer-Gewerkschaft: „Zeit verschlafen“

Da graust es Mario Toborg, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW im Kreis Gifhorn: „Schon wieder ist die Zeit verschlafen worden.“ Jetzt, wo sich vor allem Jüngere mit Corona infizieren, auf Präsenzunterricht zu beharren, sei „schon sehr optimistisch“. Irgendwie habe er den Eindruck, das Prinzip „Es wird schon irgendwie gutgehen“ regiere.

Mit Ausnahme der Stadt Gifhorn – sie hat in alle Einrichtungen auch Luftreinigungsfilter eingebaut – würden andere Schulträger noch immer bei der Digitalisierung hinterherhinken. Und das Thema Lehrermangel sei für die Einrichtungen „ein Trauerspiel“.

Maskenpflicht an Grundschulen: Einige Eltern empört

Ein Trauerspiel ist für einige Eltern von Grundschülern auch die verschärfte Masken- und Testpflicht für ihre Kinder. Am Wochenende hatten Eltern in Calberlah ihrem Unmut in einem offenen Brief geäußert.

Bedenken, die auch bei Andrea Rüther, Leiterin der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf, bekannt sind. Die Mehrheit akzeptiere jedoch die nun umzusetzende Verordnung. „Wir haben die Pflicht zum Umsetzen – und das tun wir auch“. Die verschärften Maßnahmen gelten bis 22. September. „Wenn alle zu Hause und in der Schule gut zusammenarbeiten, dann können wir was erreichen, nämlich dass alle gesund bleiben und wir die Kinder in der Schule haben.“

Meine: Schulträger hat auf eigene Faust Luftfilter besorgt

Gesund bleiben ist auch beim Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine das Motto. Der Schulträger, das evangelische Schulwerk, hat sogar aus eigener Tasche Luftreiniger für die Klassen 5 und 6 angeschafft. Für diese Kinder gibt es noch kein Impfangebot. Aber sehr wohl für alle ab zwölf Jahre.

Das Gesundheitsamt bietet am Gymnasium einen Impftermin an. Schulleiter Stephan Oelker wünscht sich nun von den Eltern: „Bitte überlegen Sie zusammen mit Ihren 12- bis 17-Jährigen Kindern, ob Sie nicht doch eines der zahlreichen Impf-Angebote wahrnehmen möchten, was für den Ablauf des Schuljahres von großer Bedeutung wäre.“

Auf einige gewohnte Rituale muss das Gymnasium wegen Corona verzichten. An der Einschulungsfeier dürfen zum Bedauern von Oelker keine Eltern dabei sein. Aber die Schule arbeite daran, die Feier zu dokumentieren.

„Corona ist leider bei vielen schon aus den Köpfen“

So aufwändig die Umsetzung der Verordnung auch ist: Jens Hoppe, Konrektor der Fritz-Reuter-Realschule, findet es gut, dass in den nächsten Wochen ein einheitliches System gefahren wird. „Corona ist leider bei vielen schon aus den Köpfen. Und wir müssen ja auch die unter Zwölfjährigen schützen.“

Ab wann die Testpflicht für geimpfte Kinder entfallen kann, was mit Genesen nach sechs Monaten ist - all das müsse für jedes einzelne Kind intern stets gut kommuniziert werden, so Hoppe. Sein Gefühl: „Eltern und Kinder machen gut mit.“

Von Andrea Posselt