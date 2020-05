Schulstart in Gifhorn: Von Corona-Sorgen und Freude über ein Stück Normalität

Kreis Gifhorn

Von Schulalltag kann im Landkreis Gifhorn noch längst keine Rede sein. Aber stückweise geht es voran mit der Rückkehr einiger Jahrgänge in den Präsenzunterricht. Die AZ fragte unter anderem an der Gifhorner Albert-Schweitzer-Schule nach, wie es so läuft.

„Bislang haben wir alles wunderbar im Griff. Die Schüler sind sehr diszipliniert“, berichtet Franziska Mende, kommissarische Schulleiterin. Ja, es gebe ein paar Eltern, die ihre Kinder in Hinblick auf Corona abgemeldet hätten. „Aber die meisten sind nun glücklich, dass ihre Kinder wieder durch Lehrkräfte direkt betreut werden können.“

Anzeige

Vor dem soften Start in den Schulalltag habe die Schule alle Beteiligten abgefragt, inwieweit sie zur Risikogruppe zählen. Hier bestehe die Schule bei einer Abmeldung noch nicht einmal auf einem Attest. Und da es ja auch Lehrer gebe, die als Risikopatient besser noch zu Hause bleiben, könnten diese sich nun um die Fernbeschulung der abgemeldeten Kinder kümmern, sieht Franziska Mende keine größeren Probleme.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Insgesamt läuft es ganz gut“

Auch an der Grundschule Ribbesbüttel ist das immer wieder neue Austüfteln von Pausen- und Lehrplänen gerade Alltag. „Insgesamt läuft es ganz gut“, sagt Rektorin Gabriele Meiners. Ja, auch Sorgen um Infektionen sind bei Eltern ein Thema. Etwa „eine Handvoll“ Kinder bleibe derzeit auf Wunsch der Eltern dem Unterricht fern. „Die meisten Eltern bringen von sich aus ein Attest mit“, berichtet sie. Diese Kinder würden dann mit einem speziellen Lernpaket ausgestattet.

Generell überwiege auch hier eher die Freude bei den Erziehungsberechtigten, dass die Kinder wieder wenigstens stückweise in die schulische Normalität zurück gehen. Jessica Wolowski, Vorsitzende des Schulelternrats an der Adam-Riese-Schule, weiß, dass es durchaus Fälle gibt, in denen Kinder aktuell noch nicht die Schule besuchen, etwa weil Angehörige Risikopatienten sind. „Aber das fängt die Schule gut auf. Mir ist kein Problem bekannt. Niemand zwingt einen, das Kind in die Schule zu schicken.“

Sie selbst agiere als Mutter vorsichtig, habe aber Vertrauen in das ausgeklügelte Hygienekonzept der Schule. Nicht zuletzt seien die Infektionszahlen im Landkreis ja durchaus erfreulich. „Ich finde, an der Schule sind super Lösungen gefunden worden.“ Und im übrigen habe sie das Gefühl, dass die Kinder sich geradezu wieder freuen, „dass sie zurück in der Schule sind“.

Keine Gesamtzahlen

Erfasst werden die Zahlen der Corona-bedingten Abmeldung vom Schulalltag übrigens nicht. Landrat Dr. Andreas Ebel erläutert dazu: „Sofern Schüler dem Unterricht fernbleiben, erfolgt eine Krankmeldung direkt in der Schule. Zahlen zu möglichen Abwesenheiten der Schüler sind uns daher nicht bekannt.“

Von Andrea Posselt