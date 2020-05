Warum junge Leute plötzlich ihre Schule ersehnen

Schulsozialarbeit im Homeoffice: Die Corona-Krise hat auch den Alltag der Pädagogen an den Einrichtungen im Kreis Gifhorn verändert, ihnen aber keineswegs die Arbeit genommen. Statt persönlicher Gespräche im Büro und Projektarbeit in den Klassen gibt es jetzt Beratung am Telefon. Und Zeit für jene Arbeit, die sonst zu kurz kommt, weil wieder ein Schüler ins Büro stürzt und am Ärmel zieht. „Ich mache jetzt viel Konzeptarbeit“, sagt Jacqueline Kleinhans von der Albert-Schweitzer-Schule in Gifhorn. „In der Schule kommt man zu so einer Arbeit nicht.“ Da komme immer etwas dazwischen. Im Homeoffice nun könne sie in Ruhe lesen und schreiben. Das ging Stefanie Jaeger von der Realschule Calberlah genauso. „Ich habe viele Konzepte gelesen, zum Beispiel für Sozialtrainings.“ Und: „Da blieb mal Zeit zum Ordnen.“