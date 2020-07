Gifhorn

Alles ist anders und der Mundschutz ist immer dabei: Die Corona-Jahrgänge 2020 werden ihre Schulentlassung vermutlich in ganz besonderer Erinnerung behalten. Die Organisation der Abschiedsfeiern stellt für Schulen in Stadt und Landkreis eine große Herausforderung dar.

„Trotz der Pandemie sollen die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass ihre Leistungen entsprechend gewürdigt werden“, sagt Peter Mende, Chef derIGS am Gifhorner Lehmweg. Eine große und gemeinsame Abschlussfeier für die 140 scheidenden Zehntklässler in der IGS-Aula werde es allerdings wegen Corona nicht geben, so Mende.

Corona-Regeln

Stattdessen würden die fünf Klassen nacheinander in das Gebäude eingelassen. „Dabei darf jede Schülerin und jeder Schüler zwei Personen aus seiner Kernfamilie zur Abschiedsfeier mitbringen“, geht Mende auf die Corona-Spielregeln ein. Für die Zeugnisübergabe und Verabschiedung jeder einzelnen Klasse sei ein Zeitrahmen bis zu 45 Minuten vorgesehen. „Danach gibt es eine halbstündige Pause, die unter anderem für die Desinfektion der Bestuhlung genutzt wird“, erklärt Mende. Das Hygiene-Konzept, das auch getrennte Ein- und Ausgänge für die Aula beinhalte, sei zuvor mit Kultusministerium und dem Gesundheitsamt des Kreises abgesprochen worden. Live-Musik-Beiträge seien jedoch nicht gestattet.

Eine etwas andere Abschlussfeier gab’s auch an Gifhorns Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (DBRS). „Um den Hygiene-Auflagen zu genügen, wurden in diesem Jahr alle vier Klassen des Jahrgangs nacheinander und unter freiem Himmel verabschiedet“, berichtet Schulleiterin Monika Niemann. „Wir sind sehr glücklich, dass das Wetter mitspielt – so können auch die Eltern an der Feier teilnehmen. Ihr habt es euch verdient, dass eure Leistungen entsprechend gewürdigt werden“, wandte sich Niemann an die Zehntklässler.

Dickes Lob

Von Niemann gab’s bei der Abschiedsveranstaltung auch ein dickes Lob: Die Schülerinnen und Schüler seien über sich hinausgewachsen und hätten Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernommen. Zusammen mit den Lehrkräften seien erfolgreich neue Wege bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffes gegangen worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der DBRS erreichten einen erweiterten Realschulabschluss.

Abschied unter Corona-Bedingungen für elf Neunt- und 41 Zehntklässler auch an der Freiherr-vom-Stein-Schule: An Gifhorns einziger Hauptschule gibt es am Freitag, 3. Juli, gleich mehrere kleine Entlassungsfeiern. „Jeweils in Gruppen mit maximal 15 Personen“, erläutert Rektor Dr. Detlef Eichner. Die Übergabe der Zeugnisse finde mit Mundschutz in den Klassenzimmern statt. Auch „Desinfektionspausen“ seien vorgesehen. „Wir haben uns gegen eine Feier unter freiem Himmel und unter der Eiche auf dem Pausenhof ausgesprochen, denn wir wollten Edeka-Kunden und Parkhausbesuchern kein Unterhaltungsprogramm bieten“, begründet Eichner die Entscheidung. Väter und Mütter seien bei der Abschiedszeremonie in den Unterrichtsräumen nicht dabei.

Auch Gerhard Treustedt, Rektor der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf, hat in den Corona-Modus geschaltet. „Zeugnisübergaben wie gewohnt wird es nicht geben. Wir haben stattdessen eine gestaffelte Zeugnisübergabe geplant, bei der die Kinder in ihren gewohnten Kleingruppen bleiben. Lediglich die vierten Klassen kommen als Klassenverband noch einmal zusammen – im offenen Klassenzimmer bei gutem Wetter oder in der Sporthalle bei schlechtem Wetter. Aber immer nur eine Klasse.“

Open Air

Rund 50 Abiturientinnen und Abiturienten verlassen die Berufsbildenden Schulen I. „Sie haben eine festliche und würdevolle Verabschiedung verdient“, sagt Schulleiter Stefan Schaefer. Wegen Corona könne die geplante Feier im Rittersaal nicht stattfinden. „Stattdessen wird die Übergabe der Abi-Zeugnisse als Open-Air-Veranstaltung über die Bühne gehen – auf dem Pausenhof unserer Außenstelle an der Konrad-Adenauer-Straße“, so Schaefer. Die Schülerinnen und Schüler dürften zu der Feierstunden jeweils zwei Familienmitglieder mitbringen. „Ein DJ ist gebucht, Sicherheitsabstände werden selbstverständlich eingehalten“, erklärt Schaefer.

Auch an den Berufsbildenden Schulen II sieht die Abschiedsfeier für die Fachoberschule Technik und Gestaltung sowie für die Nawaros (technische Assistentinnen und Assistenten für nachwachsende Rohstoffe) anders aus als in den Vorjahren. „Eine große Feier ist nicht geplant“, erklärt stellvertretender Schulleiter Heinrich Jördens. Die Übergabe der Zeugnisse werde stattdessen in einem großen Klassenraum im Erdgeschoss stattfinden. „Auf die Einhaltung von Mindestabständen wird geachtet, Familienangehörige der Schülerinnen und Schüler sind nicht dabei.“

Von Uwe Stadtlich