Schulen im Kreis: So viele Rektoren und Konrektoren fehlen noch immer

Kreis Gifhorn

Ist eine Lücke gestopft, reißt woanders schon die nächste auf: Diese Erfahrung macht die Landesschulbehörde mit offenen Stellen bei Schulleitungen im Kreis Gifhorn. Vor allem Grundschulen erweisen sich als Ladenhüter.

Mehr als vier Jahre lang war die Rektorenstelle an der Grundschule Rühen nicht besetzt, die Einrichtung behalf sich mit einer kommissarischen Leitung. Mehrere Ausschreibungen waren nötig, zuletzt im April 2019. Im Herbst hat die Landesschulbehörde jemanden gefunden. Ebenso ist an der Grundschule Knesebeck und der Oberschule Wittingen die Vakanz Geschichte.

Zur Galerie An acht Schulen im Kreis Gifhorn sind Schulleitungs- oder Konrektorenstellen zurzeit nicht besetzt. In den meisten Fällen laufen gerade die Bewerbungsverfahren.

Zu den weiteren „Sorgenkindern“ des vorigen Jahres schreibt die Landesschulbehörde der AZ: „Hinsichtlich der Konrektorenstelle der Grundschule Isenbüttel und der Grundschule Leiferde kann ich Ihnen mitteilen, dass hierzu derzeit Bewerbungsverfahren laufen. Die Konrektorenstelle für die Wilhelm-Busch-Schule wird zeitnah erneut ausgeschrieben, mit Bewerbungen hierauf ist zu rechnen.“

Das sind die neuen Schulen mit Vakanzen

Neu hinzu gekommen bei den Schulen mit Vakanzen sind die Grundschule Brome ( Schulleitung, Bewerbungsverfahren läuft), Hauptschule Hankensbüttel ( Konrektorenstelle, Bewerbungsverfahren läuft), Michael-Ende-Schule Gifhorn ( Konrektorenstelle, Bewerbungsverfahren läuft), Albert-Schweitzer-Schule Gifhorn ( Schulleitung, Bewerbungsverfahren läuft) und Grundschule Hillerse ( Schulleitung wird ab März ausgeschrieben). „An jeder dieser Schulen gibt es kommissarische Leitungen, die in ihrem Handeln sehr von der schulfachlichen Dezernentin sowie den übrigen Fachbereichen der Niedersächsischen Landesschulbehörde unterstützt werden.“

Die Erfolge des Landes

„Das Land Niedersachsen hat zum Halbjahreswechsel die Anzahl der landesweit vakanten Schulleitungsstellen um knapp 20 Prozent von 170 auf 140 Stellen, bei insgesamt rund 2900 Schulen, senken können“, so die Landesschulbehörde weiter. „Insgesamt sind 43 neue Schulleiterinnen und Schulleiter rund um den 1. Februar in ihr Amt eingeführt worden.“ Wie in Gamsen rechnet die Landesschulbehörde auch in Hillerse mit Bewerbungen.

Die Probleme des Landes

Stephan Lindhorst vom Vorstand des Schulleiterverbandes klingt nicht ganz so optimistisch, was die allgemeine Situation angeht. „Man muss nur in die Gehaltsliste gucken, dann sieht man das Problem.“ Seit Jahren verweist er auch in Gesprächen mit der AZ darauf. Dass das Land den Grundschulleitungen inzwischen die Gehaltsstufe A 13 statt A 12z zugestehe, reiche nicht.

„Das ist ein Witz“

„Das ist das Einstiegsgehalt eines Gymnasiallehrers“, sagt Lindhorst. Eine Schulleitung übernehme aber noch das Management der Einrichtung. Unter A 14 und Entlastungen beim Unterricht laufe da nichts. Eine Stunde weniger Unterricht für Schulleiterinnen und Schulleiter an kleinen Grundschulen habe das Land ebenfalls zugestanden. Lindhorst winkt ab: „Das ist ein Witz.“

Die Forderung des Schulleiterverbandes

Der Schulleiterverband weiche deshalb nicht von seiner Forderung ab: Mindestens A 14-Gehalt und maximal zehn Unterrichtsstunden pro Woche. „Die Wertigkeit der Schulleitung ist erkannt“, gesteht Lindhorst der Landesregierung zu. Doch allein davon könnten sich die Menschen nichts kaufen. „Da muss noch mehr folgen.“ Ansonsten bleibe der Job unattraktiv und damit manche Stelle unbesetzt.

Klassen-System bei den Lehrern

Das gilt auch bei Lehrern. Ein Gymnasiallehrer bekomme auch A 13 und 23,5 Unterrichtsstunden pro Woche, sagt Lindhorst. „Ich gönne denen das auch. Aber die anderen müssen das auch haben.“ Kämen aber auf A 12 und 28 Stunden an der Grundschule, beziehungsweise A 12 und 27,5 Stunden an Hauptschulen. „Wenn ich gute Leute haben will, muss ich dafür auch gut zahlen.“

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister