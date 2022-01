Schule macht Schule: Sparkasse spendet 55.000 Euro

Landkreis Gifhorn

Ende letzten Jahres waren die weiterführenden Bildungseinrichtungen der Region Celle, Gifhorn und Wolfsburg zur Teilnahme am Zukunftswettbewerb „Schule macht Schule“ aufgerufen. Im Zuge des Mottos „meinHeimvorteil“ setzt der Vorstand der Sparkasse den Fokus auf das Thema Bildung. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, engagierten Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften eine Chance zu geben, tolle und zukunftsorientierte Projekte in die Tat umzusetzen. Die eingereichten Konzepte haben bewiesen, welch Ideenreichtum unsere Jugend hat und welche Potenziale hier bei uns geweckt werden wollen“, sagt Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Binnen weniger Wochen gingen insgesamt elf Projektvorschläge ein. Diese reichten vom Pflanzen einer Blühwiese über das Aufstellen von Wasserspendern (verbunden mit Glastrinkflaschen für alle Schülerinnen und Schüler) bis hin zur Prototyp-Entwicklung einer DIY-Hologramm-Pyramide.

Die Schulen und ihre Projekte BBS I Gifhorn: Anlegen einer Blühwiese; BBS II Gifhorn: Wasserspender und Trinkflaschen/IT-Hotline ausstatten; Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Gifhorn: Anlegen einer Blühwiese; Humboldt-Gymnasium Gifhorn: Unterstützung der Tierschutz AG; IGS Sassenburg: Grünes Klassenzimmer; Realschule Calberlah: Entwicklung Prototyp DIY-Hologramm Pyramide; Sibylla-Merian-Gymnasium: Wohnwagen als mobiler Ausstellungsort; Oberschule Flotwedel: Neugestaltung des Schulhofs; Immanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf und Oberschule Lachendorf: Bläserklassen zukunftssicher gestalten; Freie Waldorfschule Wolfsburg: Potenziale der Schülerfirma fördern.

Alle Schulen erhalten ein Preisgeld

„Es hat mich persönlich beeindruckt, dass nahezu alle Projekte auch dem Nachhaltigkeits-Gedanken entsprechen und einen unmittelbaren Mehrwert für die Initiatoren und deren Umgebung bieten. Aus diesem Grund werden wir alle teilnehmenden Schulen mit einem Preisgeld in Höhe von 5 000 Euro ausstatten“, sagt Dr. Bernd Schmid, seit September letzten Jahres Vorstandsmitglied der Sparkasse. Bei elf teilnehmenden Schulen macht das 55 000 Euro.

Für die kommenden Wochen und Monate heißt es also: das Engagement hochhalten und die einzelnen Ideen zur Umsetzung bringen. „Hierfür wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gutes Gelingen. Ich freue mich, künftig immer mal wieder vom Fortschritt der Projekte zu erfahren und darüber hinaus, neue Kontakte in der Region knüpfen zu können. Gerne hätten wir Vertreterinnen und Vertreter der Bildungseinrichtungen bei uns begrüßt, um für das bisherige Engagement zu danken und motivierende Worte für die kommenden Schritte an die Preisträger zu richten. Leider hat die Pandemie hier ein Veto eingelegt“, so Tim Faß, der seit Anfang 2022 den Vorstand der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg komplettiert.

Von der AZ-Redaktion