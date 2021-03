Gifhorn

Die Kritik von Eltern am Schülerverkehr der VLG reißt nicht ab. Aktuell gibt es Ärger in Gifhorn um die Schüler-Linie 106. Sie ist eine von mehreren Verbindungen, die aktuell noch eingestellt sind – bis auf einige Ausnahme-Fahrten. Einige Schüler kamen diese Woche offenbar zu spät zur Schule.

Den Einstieg in den einigermaßen normalen Schulalltag nach 13 Wochen Homeschooling haben sich Ulrich Busse und sein Sohn aus Gamsen anders vorgestellt. Der 13-jährige IGS-Schüler wartete am Montagmorgen vergeblich auf den üblicherweise um 7.11 Uhr an der Haltestelle Westerfeldweg in Gamsen abfahrenden 106-er Bus von Wesendorf nach Gifhorn. „Der fährt eigentlich durch bis zur IGS am Lehmweg“, sagt Busse. Sein Sohn sei dann mit einem Bus um 7.30 Uhr mitgefahren, habe an der Haltestelle in Höhe Bergstraße aussteigen und dann den Lehmweg entlang zu Fuß zur IGS wandern müssen. Montagnachmittag habe er früher Feierabend gemacht und seinen Sohn abgeholt, so Ulrich Busse, am Dienstag übernahm die Mutti die Elterntaxi-Schicht.

Ausweichen auf „Regellinien“: Noch in dieser Woche müssen Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls Umsteigen in Kauf nehmen, weil ihre üblichen „Schülerlinien“ gestrichen sind. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die 106 ist eine von acht Linien, die die VLG zurzeit wegen des Lockdowns eingestellt hat. Laut Geschäftsführer Stephan Heidenreich alles „Schülerlinien“, zu denen parallel auch „Regellinien“ als Alternativen fahren. Damit könnten die Schülerinnen und Schüler fahren, hier und da sei Umsteigen nötig. Die Schulen seien informiert, auch auf der Homepage www.vlg-gifhorn.de gibt es dazu eine Auflistung.

Eltern steigen nicht mehr durch beim Fahrplan

Doch diese Infos seien nicht übersichtlich genug, findet Simone Puppe, Elternratsvorsitzende der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und Mitglied in Stadt- und Kreiselternrat, die sich seit Jahren wegen des Schülerverkehrs – unter anderem auf jener Linie 106 – mit der VLG auseinander setzt. „Ich kann damit etwas anfangen, weil ich mich seit 15 Jahren damit beschäftige. Normale Eltern steigen da aber nicht mehr durch.“ Viele von ihnen hätten kapituliert und ihre Kinder zur Schule gefahren. Gerade an der Außenstelle der Gifhorner Realschule seien dieser Tage wieder Kinder zu spät gekommen.

Umsteigen an der Hindenburgstraße, wo sich Schülertrauben auf den Bussteigen bilden könnten, sieht Busse kritisch. Und auch Puppe hält es für kontraproduktiv, Busse zu streichen und die Kinder somit geballt in den übrigen Bussen fahren zu lassen – „auch wenn jetzt weniger zur Schule fahren“.

VLG: Nur 20 Prozent der Schüler fahren gerade mit

Heidenreich verweist jedoch darauf, dass die VLG aktuell 20 Prozent des Schüleraufkommens verzeichne. „Wir haben alles andere als Vollast.“ Es möge hier und da einen Bus geben, der etwas voll sei – der VLG-Chef spricht von zwei Meldungen am Tag –, aber in der Regel seien Hygieneabstände problemlos einzuhalten. Weniger Schüler, ergo weniger Busse: „Es ist das Geld des Steuerzahlers, mit dem wir hier umgehen.“ Darüber hinaus ist laut Heidenreich bislang geplant, dass ab kommenden Montag wieder der übliche Fahrplan gelten soll.

Von Dirk Reitmeister