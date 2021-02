Gifhorn

Nach dem Eisregen am Montag fällt am Dienstag im Landkreis Gifhorn der Präsenzunterricht im Szenario B und die Notbetreuung in den Schulen an allen allgemein und berufsbildenden Schulen aus. Grund sind die „extremen Witterungsverhältnisse“.

Der Distanzunterricht in den Szenarien B und C ist vom Ausfall nicht betroffen. Auch eine Schülerbeförderung findet nicht statt.

Wetterdienst warnt auch am Dienstag vor Glätte

Auch am Dienstag warnt der Wetterdienst im Landkreis Gifhorn vor Glätte. Am Montag war es zu einem Wetterwechsel gekommen: Regen fiel auf gefrorenen Boden und verwandelte Fußwege und Straßen in weiten Teilen Niedersachsens in Rutschbahnen.

Von sap/RND