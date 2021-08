Gifhorn

Alle Jahre wieder: Wer zu spät Schulbüchern bestellt, den bestraft der Buchverlag. Oder muss auf den Einsatz von Marion Latus, Inhaberin von Bürobedarf Beyer setzen. Die hat sich schon seit März akribisch auf den Schulstart nach den Sommerferien vorbereitet.

Marion Latus hält Kontakt zu den Schulen, um auf dem Laufenden zu sein

Dafür sucht sie sogar Kontakt zu den Gifhorner Schulen, um über die Bedarfe oder gegebenenfalls Änderungen auf dem Laufenden zu sein. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, sagt sie lachend.

Erste Lieferengpässe bei Schulbüchern

Will aber auch heißen: Der späte Vogel hat das Nachsehen. Seit Anfang Mai habe sie schon die ersten Bücher vorrätig. Aktuell gebe es nun schon die ersten Lieferengpässe bei Schulbüchern. Nichts lässt sie unversucht, doch noch an die Ware zu bekommen, Marion Latus kontaktiert etwa Großhändler.

Einheitliche Listen gibt es nicht

Die Vorbereitung auf die Schule mit all den Besorgungen - „die Eltern tun mir manchmal leid“. Jede Schule, manchmal sogar jede Klasse gebe andere Listen mit zu besorgenden Materialien aus.

Im Laden beginnt dann die Sucherei

Allzu gerne würde sie die Sucharbeit erleichtern und gleich schon fertige Pakete mit Stiften und Co. anbieten. Doch bei den verschiedenen Anforderungen sei da keine Chance. So müssen Papa und Mama alles individuell im Geschäft zusammensuchen.

Da kann es einer kaum erwarten: Carina Buzunov und Sohn Milan testen schon einmal Schulranzen – aber der Fünfjährige hat auch noch ein Jahr Zeit, ehe es zur Grundschule geht. Quelle: Sebastian Preuß

Der Ranzenverkauf sei per Terminvergabe reibungslos gewesen, auch wenn wegen Corona die beliebte Ranzen-Party ausfallen musste.

Sogar Herstellermarken werden vorgegeben

Hefte, Hefter, Stifte, Kleber - Hochkonjunktur beschert der Schulstart auch Claudia Lippel, Inhaberin der Schreibdiele Isenbüttel. Welche Fallstricke auf Eltern lauern und wie sie damit umgehen, weiß sie. Da gibt es Eltern, die sogar exakt eine vorgeschriebene Herstellermarke kaufen wollen, weil es auf der Schulliste so steht. „Anderen ist die Vorgabe der Marke egal.“

Vorahnung: Nach Schulanfang geht das Gerenne weiter

Ob es mit dem Abarbeiten der aktuellen Listen getan ist, wagt Claudia Lippel zu bezweifeln. So mancher Lehrer werde vermutlich Wert in den ersten Unterrichtsstunden auf das ein oder andere Zubehör legen. „Nach Schulanfang wird vieles erst gekauft werden“, so ihre Prognose.

Von Andrea Posselt