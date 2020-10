Gifhorn

Benzin und der Geruch verbrannten Gummis lag in der Luft: Rund 300 Zuschauer erlebten am Sonntagnachmittag auf dem Schützenplatz die Monstertruck-Show der Gebrüder Spindler. Viele fieberten auf die Vorführungen mit dem mehr als sieben Tonnen schweren Monstertruck hin, doch da Warten bis zum Schluss angesagt. Zuvor zeigte das vierköpfige Stunt-Team, was sie sonst noch alles am Autosteuer- oder dach draufhaben.

Zur Galerie Das mochten auffällig viele Familien am Sonntagnachmittag: Über rund 300 Zuschauer freuten sich die Macher der Monstertruckshow, die auf dem Schützenplatz gastierte.

Ganz schwere Zeiten liegen hinter den Spindlers. Über Monate legte Corona den kompletten Tourplan lahm. Etwa 20 Minuten vor Showbeginn in Gifhorn blickt Crew-Chef Frank Spindler über die lange Warteschlange am Eingang. „Das ist doch schon mal etwas“, sagt er erfreut. Wenig später macht er sogar eine Durchsage, dass noch so viele reinwollen, dass die Show ein paar Minuten später beginnt. Danach hat er Stress pur. Zwischen den einzelnen Einlagen ist er ständig damit beschäftigt, den jeweiligen Parcours ab- und aufzubauen, mal sitzt er aber auch selbst am Steuer, um die Zuschauer staunen zu lassen. Ja, der Schützenplatz sei von der Größe her nicht so optimal. „Aber wir haben auch schon auf kleineren Plätzen gastiert“, erzählt er am Rande.

Viele Familien mit kleinen Kindern sind zur Show gekommen. Dennis (8) erzählt, dass er eben Monstertrucks mag und es gerne auch mal laut werden dürfe. Sein Papa lächelt: „Naja, und es ist gut, dass man mal rauskommt.“ Eine halbe Stunde später ist es Dennis ganz wichtig, dass nun sein Favorit der Show der Stunt sei, bei dem ein Mitarbeiter der Spindlers auf dem Autodach liegend durch eine Feuerwand rauscht. Auch bei Familie Dortmann war es der Nachwuchs namens Miron (3), der den Ausschlag gab, die Show zu besuchen. Aber auch er musste sich gedulden, ehe der wuchtige Siebentonner mit den Mega-Reifen in Bewegung setzte und dann zwei Autos zermalmte.

Der Moderator feuert die Fahrer an

Los ging’s mit einem kleinen Korso nebst Hupkonzert und der Vorstellung der beteiligten Fahrer. Für Benito Spindler eher eine Aufwärmübung: Im Rückwärtsgang mit dem Auto so schnell fahren, dass bei der 180-Drehung die Reifen qualmen. Das kann er vorwärts und rückwärts, angefeuert von Bruder Frank. „Gas geben, Gas geben.“ Aber er kann nicht nur anfeuern, sondern zeigt selbst auch Mut – auf dem Autodach liegend in rasanter Fahrt mit Bremsmanöver.

Stunt-Leute sind hartgesotten – eine Nummer der Show heißt Abschuss eines Menschen. Hier steht einer der Crew auf einem Holzpodest, das so mit dem Auto gerammt wird, das der Stuntman tatsächlich etwas durch die Luft fliegt. „Bitte nicht nachmachen“, sagt der Moderator. Er ermuntert auch immer wieder das Publikum zu klatschen oder mitzufiebern: „Seid ihr bereit für den ersten Überschlag?“ Diese Nummer wird nach der Pause, in der Zuckerwatte und Popcorn und Crepes verkauft werden, noch deutlich getoppt. Da ermahnt der Moderator sogar, erst zu klatschen, wenn Benito Spindler unversehrt aus dem Auto steigt. Da habe es schon heftige Unglücke gegeben in den letzten Jahren. Aber in Gifhorn geht alles gut aus, ebenso beim Feuerstunt.

Auf den Monstertruck haben fast alle gewartet

Und dann schlägt der große Moment des Monstertrucks. „Seid ihr bereit Gifhorn?“, fragt Frank Spindler. Fünf Minuten später sind zwei Autos nur noch Blech. Die Zuschauer jubeln. Und wer nun Lust auf die Show hat, kann am nächsten Sonntag zum Schützenplatz in Gifhorn kommen, Beginn ist um 15 Uhr.

Von Andrea Posselt